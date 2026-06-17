C'è anche un po' d'Italia ai Mondiali in America. ' I Giusti nello Sport ', la mostra fotografica promossa da Fondazione Gariwo con l’artista Gabriele Stabile e realizzata insieme alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, è ospitata presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 26 giugno , durante i Mondiali di calcio in Canada, Stati Uniti e Messico. La mostra racconta 14 storie di atleti e protagonisti dello sport che si sono opposti a discriminazioni e violenze, trasformando lo sport in uno strumento di libertà e cambiamento sociale . Il progetto, già presentato alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, si inserisce nel percorso di collaborazione avviato dalla Fondazione Gariwo con l’Ufficio delle Nazioni Unite per la Prevenzione del Genocidio sui temi del contrasto all’odio, della prevenzione delle atrocità di massa e della promozione della responsabilità individuale, nonché nel programma della quinta Giornata internazionale per contrastare i discorsi d’odio , che si celebra il 18 giugno.

Nissim: "Tutti devono poter fare sport liberamente"

Gabriele Nissim, Presidente della Fondazione Gariwo, ha spiegato perché lo sport serve a lottare contro l'odio: "Tutti, donne e uomini, devono avere il diritto di fare sport in modo libero, senza pregiudizi e discriminazioni. Lo sport si fa assieme agli altri e si basa sempre su relazioni umane, insegnandoci a rispettare l’altro con cui si compete. Lo spirito olimpico, inoltre, invitava a sospendere le guerre per rendere possibile l’arrivo di tutti gli atleti. E sono proprio gli atleti, che con la loro fama e notorietà possono diventare dei grandi influencer non solo con i risultati sportivi, ma anche con le parole di amicizia che trasmettono al mondo. Sono molto felice che l’Italia sia il paese all’avanguardia nel ricordare i Giusti dell’Umanità e spero che presto le Nazioni Unite votino la Giornata dei Giusti, come ha fatto il nostro Paese". Grazie all’impegno della Fondazione Gariwo, infatti, il Parlamento europeo ha istituito nel 2012 la Giornata europea dei Giusti, che si celebra il 6 marzo e dal 2017 è riconosciuta ufficialmente come solennità civile in Italia.