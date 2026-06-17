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Portogallo-RD Congo, Cristiano Ronaldo non brilla: i numeri all'esordio mondiale

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Diventato il titolare più anziano ai Mondiali tra i giocatori di movimento, CR7 non lascia il segno nel pareggio di Houston nonostante due buone occasioni. Una prestazione analizzata attraverso i numeri: solo 25 tocchi (mai così pochi col Portogallo nei grandi tornei) e un digiuno da gol lungo 10 partite tra Europei e Mondiali. Diamo un'occhiata alle statistiche del campione portoghese

PORTOGALLO-RD CONGO 1-1: CRONACAPAGELLE - CLASSIFICHE

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