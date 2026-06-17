Portogallo-RD Congo, Cristiano Ronaldo non brilla: i numeri all'esordio mondiale
Diventato il titolare più anziano ai Mondiali tra i giocatori di movimento, CR7 non lascia il segno nel pareggio di Houston nonostante due buone occasioni. Una prestazione analizzata attraverso i numeri: solo 25 tocchi (mai così pochi col Portogallo nei grandi tornei) e un digiuno da gol lungo 10 partite tra Europei e Mondiali. Diamo un'occhiata alle statistiche del campione portoghese
PORTOGALLO-RD CONGO 1-1: CRONACA - PAGELLE - CLASSIFICHE
- All'età di 41 anni e 132 giorni, Cristiano Ronaldo è diventato il giocatore di movimento più anziano ad aver disputato da titolare una partita ai Mondiali. È accaduto nell'1-1 tra il suo Portogallo e la Repubblica Democratica del Congo a Houston
- Solo 25, mai così pochi nella sua storia col Portogallo e nei tornei importanti quando ha giocato tutti i 90 minuti di gara. Proprio come accaduto nel suo esordio ai Mondiali 2026
- Così l'ha studiata Desabre che, nel suo 5-3-2 dalle linee strettissime, ha braccato il portoghese con tre marcatori di ruolo (Mbemba, Tuanzebe e Kapuadi). Come detto pochi tocchi per Cristiano, costretto ad abbandonare l'area per cercare i rifornimenti mancati soprattutto nel primo tempo
- Praticamente in fotocopia al 69' e poi al 74', due occasioni in cinque minuti che l'avrebbero portato a festeggiare il gol al suo sesto Mondiale consecutivo. È mancata però la precisione al tiro sugli assist di Conceiçao, che ha invece impattato positivamente nel match largo a destra
- Già, perché considerando i grandi tornei internazionali (Mondiali ed Europei), Cristiano Ronaldo non segna col Portogallo da 10 gare di fila. L'ultima rete in un appuntamento importante ci riporta al 3-2 al Ghana, prima uscita nella fase a gironi di Qatar 2022. Da allora è rimasto a secco nei palcoscenici più seguiti
- Dato che fa riferimento alle conclusioni complessive del Portogallo contro la Repubblica Democratica del Congo, un numero così basso ai Mondiali che la Nazionale non registrava dal 2002 contro la Corea del Sud
- Ben il 75,4% di possesso palla, dato che paradossalmente sbatte proprio contro il numero di conclusioni a favore e contro. Se il Portogallo ha calciato 7 volte verso la porta avversaria, la Repubblica Democratica del Congo lo ha fatto in 8 occasioni. Nonostante il loro 24,6% di gestione del pallone...