È appena iniziata la sessione estiva di mercato, ma c'è chi sta facendo follie. Davvero scatenato il Tottenham di De Zerbi che, quando annuncerà Tonali, avrà già sborsato 275 milioni di euro! Ovviamente sono gli Spurs in vetta alla classifica per milioni investiti, top 20 stabilita dal rapporto tra acquisti e cessioni (riscatti compresi). Dai peggiori saldi in negativo fino all'elenco per milioni investiti, ecco i club che hanno pagato di più al mondo finora (dati Transfermarkt)

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