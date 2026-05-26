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Calciomercato Serie A, gli acquisti (già) ufficiali dell'estate 2026

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Foto Instagram - Roma

Dopo lo straordinario impatto che è valso la qualificazione Champions, Malen e la Roma fanno festa due volte: ufficiale il riscatto dall'Aston Villa. Non l'unico colpo già sicuro ancor prima dell'inizio del mercato, tra tanti obblighi di riscatto e qualche nuovissimo arrivo

MALEN RISCATTATO DALLA ROMA: TUTTI I DETTAGLI

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