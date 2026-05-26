Calciomercato Serie A, gli acquisti (già) ufficiali dell'estate 2026
Dopo lo straordinario impatto che è valso la qualificazione Champions, Malen e la Roma fanno festa due volte: ufficiale il riscatto dall'Aston Villa. Non l'unico colpo già sicuro ancor prima dell'inizio del mercato, tra tanti obblighi di riscatto e qualche nuovissimo arrivo
- Trasferimento a titolo definitivo (riscatto)
- È stato uno dei protagonisti del colpo Champions e, ora, Donyell Malen resterà giallorosso almeno fino al 30 giugno del 2030. Arrivato dall'Aston Villa a gennaio in prestito, la condizione per l'obbligo era quella di conquistare un posto nelle prossime coppe europee. Malen ha chiuso la sua stagione segnando, dal suo arrivo, 14 gol in campionato arricchiti da due assist
- Trasferimento a titolo definitivo (riscatto)
- È stata una festa doppia per il centrale svizzero: dopo la conquista dello scudetto è infatti scattato anche l'obbligo di riscatto da parte dell'Inter. Che quindi ripartirà da lui per la difesa del futuro
- Trasferimento a titolo definitivo (riscatto)
- Era arrivato la scorsa estate a 6 milioni con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla Champions: missione compiuta. Il Napoli ha dunque completato l'acquisto sborsando altri 44 milioni
- Trasferimento a titolo definitivo (riscatto)
- Preso dal Toro nell'estate scorsa già con la formula dell'obbligo di riscatto: cifra totale intorno ai 21 milioni, come riportato da Transfermarkt: 15+6.
- Trasferimento a titolo definitivo (riscatto)
- Nell'agosto 2025 operazione in prestito oneroso da 2,5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 8 milioni più bonus, ora concretizzata
- Trasferimento a titolo definitivo (riscatto)
- Prestito a 3 milioni con l'obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni fissato a 42 milioni di euro. Anche nel suo caso è scattato il riscatto
- Trasferimento a titolo definitivo
- Lo scorso gennaio era stato trovato l'accordo con la squadra B del Barcellona per il difensore classe 2007: operazione da circa 500mila euro con percentuale sulla futura rivendita. Cuenca era poi stato girato in prestito allo Sporting Gijon dove ha giocato la seconda parte di stagione. Difensore centrale spagnolo, mancino, solido fisicamente, è cresciuto nella cantera del Barcellona. All’occorrenza può giocare anche come terzino
- Trasferimento a titolo definitivo
- Colpo a zero della Lazio che - già dallo scorso gennaio - aveva fatto firmare a Pedraza un pre-contratto. Col Villarreal era in scadenza a giugno 2026
- Trasferimento a titolo definitivo (riscatto)
- Era stato preso nel gennaio del 2026 in prestito per un milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 13 e legato alla salvezza, oltre a 1,5 milioni di bonus
- Trasferimento a titolo definitivo (riscatto)
- Colpo del gennao 2026: un milione per il prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, che è poi diventato obbligo a salvezza raggiunta
- Trasferimento a titolo definitivo (riscatto)
- Nell'estate 2025 prestito oneroso a 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni
- Trasferimento a titolo definitivo (riscatto)
- Al prestito da 4 milioni del primo settembre 2025 si aggiunge l'obbligo a 6 (dati Transfermarkt). Definitivo il suo passaggio all'Udinese
- Trasferimento a titolo definitivo (riscatto)
- L'attaccante era passato dal Napoli ai granata la scorsa estate in prestito a 1 milione con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni più bonus
- Trasferimento a titolo definitivo (riscatto)
- Dopo il prestito della scorsa estate, il riscatto (obbligatorio) arriva sulla base di 4,5 milioni di euro
- Trasferimento a titolo definitivo (riscatto)
- Operazione in prestito oneroso da 500mila euro della scorsa estate con l'obbligo di riscatto fissato a 3 milioni in caso di salvezza dei granata (raggiunta)
- Trasferimento a titolo definitivo (riscatto)
- Nel suo caso la formula dell'acquisto (gennaio '26) era quella del diritto di riscatto che, poi, è diventato obbligo con la salvezza raggiunta
- Trasferimento a titolo definitivo (riscatto)
- La permanenza in A raggiunta dal Genoa ha fatto scattare l'obbligo di riscatto: al Milan di 7 milioni di euro
- Trasferimento a titolo definitivo (riscatto)
- La salvezza raggiunta dei sardi ha fatto scattare il riscatto dell’attaccante, arrivato in prestito dai nerazzurri nell'estate 2026: all’Inter 4 milioni di euro più il 40% della futura rivendita
- Trasferimento a titolo definitivo (riscatto)
- Nel luglio del 2025 il club bianconero aveva ufficializzato il prestito con obbligo di riscatto del centrocampista classe 2001 che, col Venezia, ha conquistato la promozione in A
- Trasferimento a titolo definitivo (riscatto)
- Il centrocampista ivoriano era in prestito con obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di determinate condizioni, una di queste era la promozione in Serie A, raggiunta dal Frosinone