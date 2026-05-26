Dopo lo straordinario impatto che è valso la qualificazione Champions, Malen e la Roma fanno festa due volte: ufficiale il riscatto dall'Aston Villa. Non l'unico colpo già sicuro ancor prima dell'inizio del mercato, tra tanti obblighi di riscatto e qualche nuovissimo arrivo

MALEN RISCATTATO DALLA ROMA: TUTTI I DETTAGLI