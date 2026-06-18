Dopo aver brillato nel debutto al Mondiale con una doppietta nel 4-1 della Norvegia contro l'Iraq, Erling Haaland si è concesso una giornata da "turista" a New York. L'attaccante norvegese ha condiviso sui social alcuni scatti della sua visita, tra una passeggiata a Times Square insieme alla fidanzata e una tappa allo storico Katz's Delicatessen, locale celebre per il suo iconico "pastrami sandwich". E qualche giorno prima era passato dal calcio all'hockey su ghiaccio...

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