Dopo aver brillato nel debutto al Mondiale con una doppietta nel 4-1 della Norvegia contro l'Iraq, Erling Haaland si è concesso una giornata da "turista" a New York. L'attaccante norvegese ha condiviso sui social alcuni scatti della sua visita, tra una passeggiata a Times Square insieme alla fidanzata e una tappa allo storico Katz's Delicatessen, locale celebre per il suo iconico "pastrami sandwich". E qualche giorno prima era passato dal calcio all'hockey su ghiaccio...
- Erling Haaland ha lasciato subito il segno nella sua prima partita al Mondiale, firmando una doppietta nel 4-1 della Norvegia contro l'Iraq, gara valida per il Gruppo I. Un successo che ha permesso ai norvegesi di portarsi momentaneamente in vetta al girone davanti alla Francia grazie a una migliore differenza reti, dopo il 3-1 con cui i Bleus hanno superato il Senegal.
- Oltre alla doppietta realizzata nella sua prima partita ai Mondiali, Haaland si è portato a casa anche il premio di MVP assegnato dalla Fifa. Archiviato l'esordio in Coppa del Mondo a Boston, l'attaccante norvegese si è poi concesso qualche ora da turista a New York.
- In un post sui social, Haaland ha pubblicato alcuni scatti mentre passeggiava per le strade di New York, in particolare a Times Square, insieme alla fidanzata Isabel.
- In uno degli scatti condivisi sui social, Haaland è davanti a Katz's Delicatessen, storico locale di New York famoso per il suo pastrami sandwich. Il ristorante è diventato celebre anche per il cinema: tra le scene più iconiche girate al suo interno c'è quella del film "Harry ti presento Sally".
- Il quartier generale della Norvegia per questa Coppa del Mondo è a Greensboro, in North Carolina. La città dista circa un'ora e mezza di volo da New York.
- Essendo in ritiro in North Carolina, Haaland non ha perso l'occasione di assistere a una partita dei Carolina Hurricanes, squadra di hockey su ghiaccio impegnata nelle finali di Stanley Cup contro i Vegas Golden Knights. L'attaccante norvegese era presente a gara 5, vinta dagli Hurricanes, e per l'occasione ha indossato una maglia personalizzata della squadra di hockey con il numero 9. I Carolina Hurricanes hanno poi conquistato il titolo nella partita seguente aggiudicandosi la serie per 4-2.
- Ad assistere alla partita di NHL tra i Carolina Hurricanes e i Vegas Golden Knights c'era anche Leo Ostigard. Il difensore del Genoa si è presentato alla grande in questi Mondiali, segnando il gol del momentaneo 3-1 contro l'Iraq.
- Haaland tornerà a New York nei prossimi giorni, ma questa volta per motivi di campo. La Norvegia affronterà il Senegal nella seconda giornata del Gruppo I in una partita in programma il 23 giugno alle 2. A chiudere il girone sarà poi la sfida più attesa contro la Francia, in calendario il 26 giugno a Boston.