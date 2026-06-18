 Haaland, turista a New York dopo l'esordio ai Mondiali con la Norvegia | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Haaland "turista" a New York dopo l'esordio con la Norvegia. FOTO

Mondiali fotogallery
9 foto

Dopo aver brillato nel debutto al Mondiale con una doppietta nel 4-1 della Norvegia contro l'Iraq, Erling Haaland si è concesso una giornata da "turista" a New York. L'attaccante norvegese ha condiviso sui social alcuni scatti della sua visita, tra una passeggiata a Times Square insieme alla fidanzata e una tappa allo storico Katz's Delicatessen, locale celebre per il suo iconico "pastrami sandwich". E qualche giorno prima era passato dal calcio all'hockey su ghiaccio...

NEWS MONDIALI LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Ibrahima Konaté è un nuovo giocatore del Real

Calciomercato

Dopo Cucurella e Bernardo Silva, anche Konaté è ufficialmente un nuovo giocatore del Real...

37 foto

Mondiali 2026, probabili formazioni di oggi

Mondiali

L'ottava giornata dei Mondiali vedrà in campo altre otto squadre. Le prime a essere impegnate...

9 foto

Ronaldo come Maldini: i più presenti ai Mondiali

CLASSIFICA

È un primato mai visto il sesto Mondiale in carriera per Messi e Cristiano Ronaldo (oltre al...

24 foto

Mondiali, tutti gli MVP delle partite

Mondiali

I migliori giocatori in campo in ogni partita dei Mondiali 2026: qui tutti gli Mvp, gara per...

12 foto

La classifica marcatori dei Mondiali

Mondiali

Leo Messi si prende subito lo scettro di miglior marcatore dopo la prima giornata del Mondiale....

62 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Tuchel: "Cambiate posizione fotografi per l'inno"

    live mondiali

    Dopo le emozioni della serata e della notte col poker dell'Inghilterra sulla Croazia, il pari tra...

    Cannavaro: "Fiero dei miei, meritavamo di più"

    uzbekistan

    Il commissario tecnico della nazionale uzbeca ha parlato dopo il ko all’esordio contro la...

    Numeri incredibili di un bomber credibilissimo

    Massimo Marianella