 Juventus Juve Next Gen 2-0, pagelle dell'amichevole | Sky Sport
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Juventus-Juve Next Gen 2-0, le pagelle dell'amichevole

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La Juventus ha vinto 2-0 contro la Juve Next Gen, ultima amichevole estiva prima dell'inizio della nuova stagione. L'incontro è durato soltanto un tempo a causa della tradizionale invasione di campo, impedendo così a Luciano Spalletti di fare cambi. Ottima prova per Yildiz e Conceicao, entrambi in grande forma, mentre Kolo Muani ha creato molto, ma senza riuscire a trovare il gol. Tutti i voti

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