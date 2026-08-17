Juventus-Juve Next Gen 2-0, le pagelle dell'amichevole
La Juventus ha vinto 2-0 contro la Juve Next Gen, ultima amichevole estiva prima dell'inizio della nuova stagione. L'incontro è durato soltanto un tempo a causa della tradizionale invasione di campo, impedendo così a Luciano Spalletti di fare cambi. Ottima prova per Yildiz e Conceicao, entrambi in grande forma, mentre Kolo Muani ha creato molto, ma senza riuscire a trovare il gol. Tutti i voti
- CARLO PINSOGLIO: voto 6,5
- PIERRE KALULU: voto 6
- GLEISON BREMER: voto 6,5
- LLOYD KELLY: voto 6
- ANDREA CAMBIASO: voto 6
- MANUEL LOCATELLI: voto 6,5
- DOUGLAS LUIZ: voto 6,5
- FRANCISCO CONCEICAO: voto 7
- WESTON MCKENNIE: voto 6,5
- KENAN YILDIZ: voto 7 (MVP)
- RANDAL KOLO MUANI: voto 6
- LUCIANO SPALLETTI: voto 6,5