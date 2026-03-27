Estate 2026: tra i colpi (già) ufficiali all'estero c'è anche il bosniaco Alajbegovic
È il talentino di 18 anni che sfideremo nella finale playoff contro la Bosnia. Scuola Leverkusen, che lo aveva venduto al Salisburgo nell'estate del 2025. Proprio dopo l'ottima prova nella semifinale col Galles, il Bayer ha esercitato la recompra e se l'è riportato a casa. E non è neanche l'unico colpo già ufficiale per l'estate, tra tanti giovani bloccati da mesi (o anni!) e un Griezmann pronto a volare in America
- Trasferimento a titolo definitivo (recompra)
- È il talentino di 18 anni che conosceremo bene nel playoff Mondiale contro la Bosnia. Classe 2007, gioca prevalentemente come ala sinistra, è praticamente ambidestro, ha dribbling e un gran tiro dalla distanza; paragonato a Yildiz. Era cresciuto proprio nelle giovanili del Leverkusen che lo aveva girato al Salisburgo nell'estate del 2025, tenendosi una recompra a 8 milioni ora esercitata ufficialmente
- Trasferimento a titolo definitivo
- Nuova esperienza (e nuova avventura ufficiale) per 'Le Petit Diable' che ha firmato un contratto con il club americano a partire da luglio 2026, valido fino alla stagione 2027-28, con un'opzione per la stagione 2028-29
- Trasferimento a titolo definitivo
- Era stato il botto finale del mercato di gennaio anche se, in realtà, è un colpo per l'estate. Difensore centrale classe 2005 del Rennes. Col Rennes concluderà la stagione 2025/26 per poi unirsi ai reds. È costato 63,6 milioni di euro
- I blues si sono decisamente portati avanti e, per l'estate 2026, avevano già piazzato non uno, ma ben quattro acquisti. Il più importante: Geovany Quenda, prodotto del prolifico settore dello Sporting. Ala d'attacco, classe 2007. Il Chelsea lo ha pagato più di 50 milioni già a marzo 2025
- Emegha, invece, è una punta del 2003 e viene dallo Strasburgo, come è attaccante (2008) anche il kazako Satpaev (dal Kairat). Nel pacchetto anche Denner, terzino brasiliano classe 2008 acquistato dal Corinthians
- Anche i gialloneri si erano già mossi in prospettiva da tempo e, quindi, hanno già riempito la casella dei colpi estivi 2026. Kaua Prates è un terzino sinistro brasiliano classe 2008 del Cruzeiro che il Dortmund aveva già bloccato a febbraio 2026. Costo: 12 milioni
- Sarà giallonero anche Justin Lerma, trequartista dall'Ecuador del 2008, bloccato dall'Independiente del Valle addirittura da 16enne nel maggio del 2024. Costo: 4 milioni
- Trasferimento a titolo definitivo (recompra)
- Sempre a proposito di colpi in prospettiva. Aseko è un mediano nelle file della Germania U21. Prodotto Bayern, nell'estate del 2026 l'Hannover lo ha pagato 1 milione, ma i bavaresi si erano tenuti l'opzione di riacquisto, esercitata per 2,5 milioni
- Trasferimento a titolo definitivo
- Forse ai più il nome non dirà moltissimo, ma sappiate che è stato pagato ben 25 milioni dalla seconda squadra di Parigi e che la sua valutazione di mercato è di 20. Classe 2006, centrocampista ivoriano. Acquisto già bloccato dal gennaio scorso