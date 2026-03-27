 Calciomercato 2026, acquisti ufficiali all'estero per la sessione estiva | Sky Sport
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Estate 2026: tra i colpi (già) ufficiali all'estero c'è anche il bosniaco Alajbegovic

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È il talentino di 18 anni che sfideremo nella finale playoff contro la Bosnia. Scuola Leverkusen, che lo aveva venduto al Salisburgo nell'estate del 2025. Proprio dopo l'ottima prova nella semifinale col Galles, il Bayer ha esercitato la recompra e se l'è riportato a casa. E non è neanche l'unico colpo già ufficiale per l'estate, tra tanti giovani bloccati da mesi (o anni!) e un Griezmann pronto a volare in America

ITALIA, OCCHIO AD ALAJBEGOVIC E… LA SCHEDA SULLA BOSNIA

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