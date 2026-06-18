Primi bilanci: segnano tutti tranne gli 'italiani'

Se da Premier League e Bundesliga sono arrivati gol a raffica, dei giocatori di Serie A sono andati a segno soltanto Ostigard del Genoa e Baturina del Como. Male anche gli allenatori italiani: un pareggio deludente (Ancelotti con il Brasile) e due sconfitte (Montella con la Turchia e Cannavaro con l’Uzbekistan). Nel settimo diario del giorno, il nostro inviato Gianfranco Teotino analizza la prima giornata di questo Mondiale