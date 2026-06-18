Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
diario mondiale

Primi bilanci: segnano tutti tranne gli 'italiani'

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino
©Getty

Se da Premier League e Bundesliga sono arrivati gol a raffica, dei giocatori di Serie A sono andati a segno soltanto Ostigard del Genoa e Baturina del Como. Male anche gli allenatori italiani: un pareggio deludente (Ancelotti con il Brasile) e due sconfitte (Montella con la Turchia e Cannavaro con l’Uzbekistan). Nel settimo diario del giorno, il nostro inviato Gianfranco Teotino analizza la prima giornata di questo Mondiale

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ