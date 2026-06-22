Non solo Instagram e LinkedIn, Capo Verde è anche calcio

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Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino
©IPA/Fotogramma

Il 2-2 contro l'Uruguay, arrivato dopo il miracolo dello 0-0 contro la Spagna, dimostra che la squadra africana non è solo folklore. Oltre alle tante storie curiose, infatti, c'è il campo: dove gli Squali Blu si stanno divertendo e stanno ottenendo risultati di livello. Nell'undicesimo diario del giorno, Gianfranco Teotino elogia la nazionale allenata da Bubista

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