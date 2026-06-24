Il Mondiale ci fa capire perché Palestra preferisce il Chelsea all'Inter

La scelta dell'esterno dell'Atalanta fa capire ancora una volta il divario tra Premier League e Serie A, in termini sia economici sia tecnici. Come si può vedere finora nei numeri dei 'nostri' al Mondiale, criticati per tutta la stagione e poi autori, come David e Leao, di grandi prestazioni. Nel tredicesimo diario del giorno, il commento di Gianfranco Teotino tra campo e mercato