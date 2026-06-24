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diario mondiale

Il Mondiale ci fa capire perché Palestra preferisce il Chelsea all'Inter

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino

La scelta dell'esterno dell'Atalanta fa capire ancora una volta il divario tra Premier League e Serie A, in termini sia economici sia tecnici. Come si può vedere finora nei numeri dei 'nostri' al Mondiale, criticati per tutta la stagione e poi autori, come David e Leao, di grandi prestazioni. Nel tredicesimo diario del giorno, il commento di Gianfranco Teotino tra campo e mercato

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