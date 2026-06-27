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Bielsa nervoso dopo l'eliminazione dell'Uruguay dai Mondiali: "Sono responsabile"

la reazione

Marcelo Bielsa ha vissuto con grande nervosismo l'eliminazione dell'Uruguay dal Mondiale, arrivata dopo la sconfitta contro la Spagna. Prima dell'intervista a bordo campo il ct ha perso la pazienza, chiedendo in modo secco di iniziare subito con le domande. Poi, davanti alle telecamere, ha fatto un bilancio durissimo del suo ciclo: "Sono responsabile di questa delusione" e ancora: "Non lascio nulla al calcio uruguaiano"

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Marcelo Bielsa ha chiuso il Mondiale dell'Uruguay con un post partita tesissimo. Dopo l'eliminazione contro la Spagna, il ct si è innervosito prima dell'intervista a bordo campo, chiedendo in modo brusco di cominciare subito con le domande. Tensione anche quando gli è stato chiesto del cambio di Muslera: "Ha deciso lui di uscire". Poi, alla richiesta di ulteriori spiegazioni, ha tagliato corto: "Ho già risposto". In conferenza Bielsa è stato durissimo anche con se stesso: "Sono responsabile di questa delusione". 

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Bielsa: "Non lascio nulla al calcio uruguaiano"

Poi il bilancio più pesante sul suo ciclo: "Non siamo riusciti a trovare un rapporto accettabile tra le occasioni create e quelle concretizzate. Anche il rapporto tra i gol subiti e il ruolo avuto dagli avversari nel segnarli è stato negativo. Erano gol evitabili. I giornalisti e i tifosi del calcio uruguaiano vogliono legittimamente attribuire a me la responsabilità. Io sono il responsabile e devo accettarlo. Quello che lascio al calcio uruguaiano è nulla. Il quarto posto nelle qualificazioni non ha avuto valore, il terzo posto in Copa America non ha avuto valore e ovviamente questa prestazione non ho bisogno di definirla. Se mi chiedete come verrà ricordato il mio periodo, è un periodo che non ha lasciato nulla".

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