Mondiali 2026, news di oggi e risultati della notte: la Svezia perde Hien per infortunio
La terza giornata dei Mondiali continua con i gruppi L, K e J. Alle 23.00 scenderanno in campo Panama-Inghilterra e Croazia-Ghana e poi nella notte (01.30) sarà il turno di Colombia-Portogallo e RD Congo-Uzbekistan. A chiudere ci saranno Algeria-Austria e Giordania-Argentina, in campo alle 04:00. Tutti gli aggiornamenti sul Mondiale
Svezia, Mondiale finito per Hien: tornerà a Bergamo
Mondiale finito per Isak Hien. Il difensore dell'Atalanta si è infortunato nel primo tempo della partita contro il Giappone e, dopo gli esami, la federazione svedese ha comunicato che non potrà più proseguire il torneo. Per Hien si tratta di un problema al bicipite femorale della coscia sinistra: il giocatore lascerà il ritiro della Svezia e tornerà in Europa. Graham Potter ha commentato così: "È davvero triste per Isak e per noi. È un giocatore chiave, importante dentro e fuori dal campo. Sono sicuro che tornerà più forte". Hien è atteso la prossima settimana a Bergamo, dove si sottoporrà a visite e consulti specialistici con l'Atalanta. Dopo gli accertamenti sarà resa nota la diagnosi.
Mondiali: la tentazione degli Usa, candidarsi a ospitare l'edizione del 2038
Gli Stati Uniti hanno perso contro la Turchia ma l''American dream' dei Mondiali continua. Nonostante la sconfitta, i tifosi restano ottimisti e ci credono: gli Usa possono vincere la Coppa del Mondo. La febbre da calcio sta spingendo Washington anche a valutare la possibilità di candidarsi per ospitare i Mondiali del 2038. Ad aprire la porta all'ipotesi è Andrew Giuliani, il direttore della task force per la Coppa del Mondo della Casa Bianca. "Se si pensa che il torneo potrebbe arrivare a comprendere 64 squadre, credo gli Stati Uniti siano in grado di gestirlo", ha detto Giuliani riferendosi alla possibilità che la Fifa allarghi dalle attuali 48 a 64 il numero delle squadre. "Assicuriamoci prima di portare a termine questi Mondiali, prima di avanzare la nostra candidatura per il 2038 o per altre edizioni", ha aggiunto.
Doku, Ostigard e Göthberg: il calcio sembra avere ancora un problema con la genitorialità
Le polemiche sulla scelta di Doku di lasciare il Mondiale per la nascita del figlio (al contrario di Ostigard) si intrecciano con la sentenza del Tas sul caso Göthberg. Tre vicende solo apparentemente lontane, che riportano al centro il vero tema: nel calcio diventare genitori deve essere una libertà e un diritto, non un motivo di giudizio o discriminazione
Il calcio sembra avere ancora un problema con la genitorialitàVai al contenuto
Ma Messi non è da meno: altri 4 record per lui
Ma se CR7 continua a infrangere record, la Pulce fa altrettanto. Sfida tra giganti
Lionel Messi è inarrestabile: altri 4 record stabiliti contro l'AustriaVai al contenuto
Tutti i record di Cristiano Ronaldo
CR...6! Il fuoriclasse portoghese è il primo calciatore della storia a segnare in sei edizioni diverse della Coppa del Mondo. Ma questo è solo l'ultimo dei tanti record di Cristiano Ronaldo
CR...6 da record: due nuovi primati per Cristiano Ronaldo con la doppietta in Portogallo-UzbekistanVai al contenuto
Quante 'patch' speciali ai Mondiali: chi le indossa e cosa significano? FOTO
Una delle novità di questi Mondiali sono le 'patch' speciali: le classiche toppe sulle maglie non si sono fermate al logo del torneo, estendendosi anche a simboli esclusivi per i debuttanti, i capocannonieri delle scorse edizioni, i giocatori al loro sesto Mondiale come Messi e Ronaldo e tante altre. Scopriamole tutte e spieghiamo cosa significano
Quante 'patch' speciali ai Mondiali: cosa significano?Vai al contenuto
Messi parte dalla panchina contro la Giordania
Leo Messi partirà dalla panchina contro la Giordania: lo ha rivelato Scaloni in conferenza stampa. Lo storico giornalista Macaya Marquez, 91 anni, al 18esimo mondiale della carriera, gli ha chiesto ciò che nessuno aveva avuto il coraggio di fare: 'Messi giocherà? '.E Scaloni ha risposto solo perché è lui, per una questione di rispetto, annunciando che Messi partirà dalla panchina
Nuova Zelanda-Belgio 1-5: gol di De Bruyne, Lukaku e Saelemaekers, doppietta di Trossard
Nell'ultima giornata del gruppo G il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1 e chiude in testa in virtù della migliore differenza reti rispetto all'Egitto. Trossard, dopo aver colpito un palo, realizza una doppietta. Terzo gol di De Bruyne, che segna al 66' con un sinistro da fuori area. Lukaku entra all'85' e dopo un minuto realizza di testa la quarta rete. L'ultimo gol è del milanista Saelemaekers. Rudi Garcia mercoledì affronterà una delle migliori terze
De Bruyne, Lukaku e Saelemaekers in gol: il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1Vai al contenuto
Egitto-Iran 1-1: la squadra di Salah passa ai sedicesimi con un brivido nel finale
Brividi per l'Egitto, che pareggia 1-1 contro l'Iran, ma rischia di essere eliminato al 93', quando il Var annulla il gol di Khalilzadeh per un fuorigioco millimetrico. La squadra di Salah passa da seconda nel girone G, ai sedicesimi sfiderà l'Australia
L'Iran sfiora l'impresa, l'Egitto va ai sedicesimiVai al contenuto
Capo Verde-Arabia Saudita 0-0: Vozinha e compagni sfideranno l'Argentina ai sedicesimi
Impresa di Capo Verde, Paese di 500mila abitanti che chiude al secondo posto nel girone H e riesce a qualificarsi per i sedicesimi di finale di un Mondiale: decisivo il pareggio per 0-0 contro l'Arabia Saudita. Un traguardo impensabile, reso possibile anche dalla papera di Muslera contro la Spagna che ha condannato l'Uruguay all'eliminazione. E la favola continua: ai sedicesimi Vozinha e compagni sfideranno i campioni in carica dell'Argentina
Favola Capo Verde: storica qualificazione ai sedicesimi del MondialeVai al contenuto
Uruguay-Spagna 0-1, gol di Baena su papera di Muslera: Bielsa eliminato
Nell'ultima giornata del girone H, alla Spagna basta un gol di Baena al 45' per battere l'Uruguay 1-0. Decisiva la papera di Muslera, che viene sostituito all'intervallo. La squadra di Bielsa viene eliminata (scavalcata da Capo Verde al secondo posto), mentre una Spagna poco brillante chiude in testa al gruppo con 7 punti e passa ai sedicesimi, dove sfiderà a Los Angeles una tra Austria e Algeria. Grande tensione nel finale, con Canobbio espulso
Gol di Baena, la Spagna batte l'Uruguay 1-0: Bielsa eliminatoVai al contenuto
Mondiali, i giocatori più anziani in gol nella storia
Questa sera scenderanno in campo sia Messi che Ronaldo, che sono tra i giocatori più anziani in gol nella storia dei Mondiali... ma non sono i primi. La classifica completa
CR7 sfiora un altro record dei Mondiali: è secondo all time, ma non potrà mai raggiungere il primato (forse)Vai al contenuto
Egitto-Iran, i Ct dribblano il tema Pride: "Pensiamo al calcio"
La Fifa ha dato il via libera ai simboli arcobaleno sugli spalti di Egitto-Iran, che si giocherà a Seattle nella notte italiana, nonostante nei giorni scorsi entrambe le federazioni si siano nettamente schierate contro l'idea di trasformare la partita in un "Pride Match". Entrambi gli allenatori, invece, sperano di spostare l'attenzione solo sulla partita di calcio. "Rispettiamo tutti e ci impegniamo a rispettare i principi del fair-play, ma la nostra priorità resta la partita", ha detto l'egiziano Hossam Hassan. Per il collega iraniano Amir Ghalenoei: "Tutti i nostri pensieri sono rivolti al calcio, sono positivi. Ci concentriamo sul campo, non su quello che accadrà attorno".
Inghilterra, James si allena ancora a parte
Dal ritiro dell'Inghilterra, arriva la notizia che Reece James non si è allenato con il resto della squadra in vista della sfida contro Panama. Il giocatore del Chelsea sta infatti proseguendo un programma personalizzato in seguito a un fastidio muscolare accusato durante la gara pareggiata contro il Ghana.
Mondiali e migliori terze: come vengono ripescate le squadre per i sedicesimi di finale
Secondo quali criteri vengono scelte le otto migliori terze? E poi come vengono posizionate nel tabellone? Ecco la guida completa
Mondiali e migliori terzeVai al contenuto
Senegal-Iraq 5-0: la squadra di Thiaw spera nel ripescaggio
Il Senegal vince, e bene, contro l'Iraq e continua a sperare nel ripescaggio tra le migliori terze. La squadra di Thiaw vince 5-0 scatenandosi nella ripresa favorita anche dall'espulsione di Sulaka. Apre dopo 4' Diarra. Ma nella ripresa il Senegal dilaga: segna Sarr, poi arriva la doppietta di Pape Gueye e la chiude Ndiaye. Iraq eliminato
Senegal-Iraq 5-0, doppietta di Pape GueyeVai al contenuto
Le pagelle di Norvegia-Francia
Super Dembelé e non solo: tutti i voti
Le pagelle di Norvegia-FranciaVai al contenuto
Norvegia-Francia 1-4: tripletta di Dembelé e gol di Doué
Al Gillette Stadium la Francia cala il poker contro la Norvegia e si prende il primo posto nel girone I. Mbappé dopo 21'' colpisce subito una traversa, successivamente Dembelé ne fa due tra il 7' e il 20': prima col destro e poi col mancino a giro. Un minuto dopo il raddoppio Aasgaard accorcia per i norvegesi, ma Dembelé firma la tripletta passata la mezz'ora. In avvio di ripresa Maignan para un rigore a Strand Larsen, nel recupero la chiude Doué
Le partite di oggi
- GRUPPO L: PANAMA-INGHILTERRA, sabato 27 giugno ore 23:00
- GRUPPO L: CROAZIA-GHANA, sabato 27 giugno ore 23:00
- GRUPPO K: COLOMBIA-PORTOGALLO, domenica 28 giugno ore 01:30
- GRUPPO K: RD CONGO-UZBEKISTAN, domenica 28 giugno ore 01:30
- GRUPPO J: ALGERIA-AUSTRIA, domenica 28 giugno ore 04:00
- GRUPPO J: GIORDANIA-ARGENTINA, domenica 28 giugno ore 04:00
Mondiale 2026, i risultati e quello che devi sapere
- Mondiali, le squadre già ai sedicesimi
- Le classifiche di tutti i gironi
- I criteri di qualificazione delle migliori terze
- Il tabellone dei Mondiali
- Il calendario con tutte le partite
- La classifica dei marcatori
- Il rendimento dei 66 giocatori di Serie A
- Mondiali, tutti gli MVP
- Tutti i convocati al Mondiale
- Gli infortunati che saltano il Mondiale