Mondiale finito per Isak Hien. Il difensore dell'Atalanta si è infortunato nel primo tempo della partita contro il Giappone e, dopo gli esami, la federazione svedese ha comunicato che non potrà più proseguire il torneo. Per Hien si tratta di un problema al bicipite femorale della coscia sinistra: il giocatore lascerà il ritiro della Svezia e tornerà in Europa. Graham Potter ha commentato così: "È davvero triste per Isak e per noi. È un giocatore chiave, importante dentro e fuori dal campo. Sono sicuro che tornerà più forte". Hien è atteso la prossima settimana a Bergamo, dove si sottoporrà a visite e consulti specialistici con l'Atalanta. Dopo gli accertamenti sarà resa nota la diagnosi.