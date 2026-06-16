Il Ct dell'Uruguay, durante la conferenza stampa dopo l'1-1 con l'Arabia Saudita, è tornato sulla foto ufficiale per la Fifa (con sguardo rivolto verso il basso) diventata virale: "Non sono un modello e non abbiamo l'obbligo di comportarci come tali per rispettare pretese che non hanno fondamento - ha commentato -. Non devo dare nessuna spiegazione, non ho fatto nulla di male"

Sguardo fisso verso il basso, senza mai 'puntare' dritto alla camera . Se c'è una foto che è già diventata virale in questo Mondiale da poco cominciato è quella ufficiale per la Fifa scattata a Marcelo Bielsa alla vigilia del torneo. Un'immagine dove il Ct dell'Uruguay non alza mai lo sguardo - c'è chi sostiene anche come forma di protesta alla Fifa per l'organizzazione - e che è diventato oggetto di discussione anche nella conferenza stampa dopo l'1-1 inaugurale ottenuto contro l'Arabia Saudita, dove El Loco ha mantenuto lo stesso atteggiamento. E già nelle prime dichiarazioni rilasciate in occasione dell'appuntamento Mondiale, non erano passate inosservate le sue risposte minimal, brevi e concise.

"Non devo dare nessuna spiegazione, non ho fatto nulla di male"

"Non devo dare nessuna spiegazione - ha detto Bielsa in conferenza -. La foto è stata scattata così com'è. Non sono un modello e non abbiamo l'obbligo di comportarci come tali per rispettare pretese che non hanno fondamento. Non ho fatto nulla di male. C'è un limite a ciò che bisogna spiegare: se uno porta gli occhiali perché li porta, se guarda negli occhi perché guarda negli occhi, se guarda in basso o in alto... A volte si cercano spiegazioni in in cose che non le meritano".