Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Bielsa e la foto ufficiale ai Mondiali per la Fifa: "Non sono un modello"

URUGUAY

Il Ct dell'Uruguay, durante la conferenza stampa dopo l'1-1 con l'Arabia Saudita, è tornato sulla foto ufficiale per la Fifa (con sguardo rivolto verso il basso) diventata virale: "Non sono un modello e non abbiamo l'obbligo di comportarci come tali per rispettare pretese che non hanno fondamento - ha commentato -. Non devo dare nessuna spiegazione, non ho fatto nulla di male"

ARABIA SAUDITA-URUGUAY 1-1MONDIALI: LE NEWS DI OGGI LIVE

Sguardo fisso verso il basso, senza mai 'puntare' dritto alla camera. Se c'è una foto che è già diventata virale in questo Mondiale da poco cominciato è quella ufficiale per la Fifa scattata a Marcelo Bielsa alla vigilia del torneo. Un'immagine dove il Ct dell'Uruguay non alza mai lo sguardo - c'è chi sostiene anche come forma di protesta alla Fifa per l'organizzazione - e che è diventato oggetto di discussione anche nella conferenza stampa dopo l'1-1 inaugurale ottenuto contro l'Arabia Saudita, dove El Loco ha mantenuto lo stesso atteggiamento. E già nelle prime dichiarazioni rilasciate in occasione dell'appuntamento Mondiale, non erano passate inosservate le sue risposte minimal, brevi e concise.

"Non devo dare nessuna spiegazione, non ho fatto nulla di male"

"Non devo dare nessuna spiegazione - ha detto Bielsa in conferenza -. La foto è stata scattata così com'è. Non sono un modello e non abbiamo l'obbligo di comportarci come tali per rispettare pretese che non hanno fondamento. Non ho fatto nulla di male. C'è un limite a ciò che bisogna spiegare: se uno porta gli occhiali perché li porta, se guarda negli occhi perché guarda negli occhi, se guarda in basso o in alto... A volte si cercano spiegazioni in in cose che non le meritano".

Potrebbe interessarti

Tunisia, Hervè Renard è il Ct fino a fine Mondiali

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Mondiali: Altre Notizie

Bielsa spiega la foto Fifa: "Non sono un modello"

URUGUAY

Il Ct dell'Uruguay, durante la conferenza stampa dopo l'1-1 con l'Arabia Saudita, è tornato sulla...

Iraq, Arnold: "Ho bandito i social in ritiro"

Mondiali

Il Ct australiano dell'Iraq ha raccontato alcuni retroscena a La Gazzetta dello Sport: "Ho...

Oyarzabal invisibile: 30' senza toccare il pallone

video analisi

Mikel Oyarzabal è stato uno dei simboli delle difficoltà della Spagna nello 0-0 contro Capo...

Mohebi, l'esultanza fa discutere: la ricostruzione

iran

Subito dopo il gol del definitivo 2-2 contro la Nuova Zelanda, l’attaccante iraniano ha...

Iran via dagli Usa subito dopo la partita. Live

live mondiali DAY 6

I Mondiali 2026 continuano con altre quattro partite. Nella notte intanto, l'atteso esordio...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE