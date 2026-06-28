il protagonista
Bruno Guimarães indispensabile, la carta in più di Ancelotti
Il capitano del Newcastle si sta rivelando uno dei giocatori più determinanti nella Seleção di Carlo Ancelotti. Numeri da record nelle prime tre partite e prestazione da incorniciare contro la Scozia: anche Vinicius e Cunha stanno beneficiando della sua qualità
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