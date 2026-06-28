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Bruno Guimarães indispensabile, la carta in più di Ancelotti

Marco Garghentino

Marco Garghentino

©IPA/Fotogramma

Il capitano del Newcastle si sta rivelando uno dei giocatori più determinanti nella Seleção di Carlo Ancelotti. Numeri da record nelle prime tre partite e prestazione da incorniciare contro la Scozia: anche Vinicius e Cunha stanno beneficiando della sua qualità 

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