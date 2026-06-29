I sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 continuano. Oggi in campo Brasile-Giappone alle 19.00, seguita da Germana-Paraguay alle 22.30. Nella notte italiana, spazio a Olanda-Marocco alle 3.00
Dopo le emozioni di Sudafrica-Canada, prima partita della fase a eliminazione diretta, i sedicesimi di finale continuano. Oggi saranno sei le squadre a scendere in campo, a partire da Brasile-Giappone, in campo a Houston alle 19.00. Alle 22.30 a Boston sarà poi il turno di Germania-Paraguay, mentre nella notte, alle 3.00, a Monterrey giocheranno Olanda e Marocco.
IL CALENDARIO E E LE PARTITE DI OGGI
- BRASILE-GIAPPONE, lunedì 29 giugno ore 19.00, Stadio di Houston
- GERMANIA-PARAGUAY, lunedì 29 giugno ore 22.30, Stadio di Boston
- OLANDA-MAROCCO, martedì 30 giugno ore 3.00 (data e orario italiani), Stadio di Monterrey