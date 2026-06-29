Dopo le emozioni di Sudafrica-Canada, prima partita della fase a eliminazione diretta, i sedicesimi di finale continuano. Oggi saranno sei le squadre a scendere in campo, a partire da Brasile-Giappone, in campo a Houston alle 19.00. Alle 22.30 a Boston sarà poi il turno di Germania-Paraguay, mentre nella notte, alle 3.00, a Monterrey giocheranno Olanda e Marocco.