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Mondiali 2026, calendario e partite di oggi: attesa per Brasile-Giappone e Olanda-Marocco

Mondiali

I sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 continuano. Oggi in campo Brasile-Giappone alle 19.00, seguita da Germana-Paraguay alle 22.30. Nella notte italiana, spazio a Olanda-Marocco alle 3.00

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Dopo le emozioni di Sudafrica-Canada, prima partita della fase a eliminazione diretta, i sedicesimi di finale continuano. Oggi saranno sei le squadre a scendere in campo, a partire da Brasile-Giappone, in campo a Houston alle 19.00. Alle 22.30 a Boston sarà poi il turno di Germania-Paraguay, mentre nella notte, alle 3.00, a Monterrey giocheranno Olanda e Marocco.

IL CALENDARIO E E LE PARTITE DI OGGI

  • BRASILE-GIAPPONE, lunedì 29 giugno ore 19.00, Stadio di Houston
  • GERMANIA-PARAGUAY, lunedì 29 giugno ore 22.30, Stadio di Boston
  • OLANDA-MAROCCO, martedì 30 giugno ore 3.00 (data e orario italiani), Stadio di Monterrey

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