Dopo la sconfitta indolore contro l'Ecuador, la Germania vuole ritrovare la via della vittoria nei sedicesimi di finale dei Mondiali e parte come favorita nella sfida al Paraguay. Nagelsmann schiera Undav dal 1' con Havertz alle sue spalle e Sané e Wirtz sugli esterni. Panchina per Musiala. Alfaro con Avalos e non Pitta accanto a Enciso. Calcio d'inizio alle 22.30