Germania-Paraguay, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo la sconfitta indolore contro l'Ecuador, la Germania vuole ritrovare la via della vittoria nei sedicesimi di finale dei Mondiali e parte come favorita nella sfida al Paraguay. Nagelsmann schiera Undav dal 1' con Havertz alle sue spalle e Sané e Wirtz sugli esterni. Panchina per Musiala. Alfaro con Avalos e non Pitta accanto a Enciso. Calcio d'inizio alle 22.30
LE FORMAZIONI UFFICIALI
GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Havertz, Wirtz; Undav. Ct Nagelsmann
PARAGUAY (4-4-2): Gill; Caceres, Gomez, Canale, Alonso; Cubas, Bobadilla, Galarza, Almiron; Enciso, Avalos. Ct Alfaro
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La formazione del Paraguay sul profilo Twitter della federcalcio paraguayana
I giocatori più preziosi eliminati ai gironi: la top XI
Dopo la fine della fase a gironi, 16 squadre sono state eliminate dal Mondiale. Chi sono i giocatori più preziosi che tornano a casa? Ecco la top XI, schierata con un classico 4-3-3. Dati Transfermarkt
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La formazione del Paraguay in grafica
Possibile variante con Enciso spostato largo a sinistra e Avalos punta unica
La formazione della Germania in grafica
Undav e Havertz chiamati spesso a scambiarsi la posizione come riferimenti più avanzati
Paraguay, le scelte di formazione
Alfaro rinuncia inizialmente a Pitta e manda in campo dal 1' Avalos con Enciso in attacco. A centrocampo solita coppia Bobadilla-Galarza con Almiron e Cubas sulle corsie
I giocatori più preziosi eliminati ai gironi: la classifica
Archiviata la fase a gironi, scopriamo chi sono i giocatori più preziosi per valore di mercato tra le 16 squadre eliminate dal Mondiale. Comandano due stelle del Real Madrid da quasi 100 milioni, ma ci sono anche due 'italiani': ecco la top 10. Dati Transfermarkt
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Germania, le scelte di formazione
Nagelsmann conferma la struttura della sua squadra ma manda in campo dal '1 Undav con Havertz alle sue spalle e al posto di Musiala. Confermati Wirtz e Sané, Brown a sinistra in difesa
Messi, CR7, Mbappé, Haaland e Kane: chi ha segnato di più e chi farà meglio al Mondiale
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Mondiali 2026, tabellone e calendario partite fino alla finale
La seconda qualificata agli ottavi è il Brasile che, in rimonta all'extremis, ha battuto il Giappone 2-1 nel secondo match dei sedicesimi di finale: giocherà contro la vincente di Costa d'Avorio-Norvegia. La prima nazionale a staccare il pass era stata il Canada, dopo aver eliminato il Sudafrica. Ecco il tabellone aggiornato del Mondiale 2026 e la guida completa
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Brasile-Giappone 2-1
All'NRG Stadium di Houston il Brasile batte 2-1 il Giappone a tempo quasi scaduto e passa agli ottavi, dove affronterà la vincente di Costa d'Avorio-Norvegia nel prossimo turno. Prima della mezz'ora il vantaggio nipponico con Sano, ma nella ripresa Casemiro sigla il pari di testa e subito dopo Vinicius colpisce un palo. Al sesto minuto di recupero Martinelli completa la rimonta per la Seleçao di Ancelotti
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Le formazioni ufficiali
GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Havertz, Wirtz; Undav. Ct Nagelsmann
PARAGUAY (4-4-2): Gill; Caceres, Gomez, Canale, Alonso; Cubas, Bobadilla, Galarza, Almiron; Enciso, Avalos. Ct Alfaro
Statistiche e curiosità
Sarà il terzo confronto tra Germania e Paraguay, dopo la vittoria dei tedeschi per 1-0 ai Mondiali del 2002 e il pareggio per 3-3 nell'amichevole del 2013.
La Germania ha sempre superato il turno contro sudamericane nelle ultime 5 occasioni
Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Brasile nella finale del 2002, la Germania ha superato il turno in ciascuna delle ultime cinque partite a eliminazione diretta ai Mondiali giocate contro Nazionali sudamericane. Il Paraguay, invece, ha perso tutti i quattro precedenti incroci a eliminazione diretta del torneo disputati contro avversarie europee, senza mai segnare.
Germania, 8 successi nelle ultime 9 gare a eliminazione diretta
La Germania giocherà una partita a eliminazione diretta in Coppa del Mondo per la prima volta dalla vittoria per 1-0 contro l'Argentina nella finale del 2014. I tedeschi hanno vinto otto delle ultime nove gare a eliminazione diretta, eccezion fatta per la sconfitta per 1-0 contro la Spagna nella semifinale del 2010.
Paraguay, quinta volta alle fasi a eliminazione diretta in un Mondiale
Il Paraguay ha raggiunto per la quinta volta la fase a eliminazione diretta dei Mondiali. I sudamericani hanno superato il turno soltanto in una delle precedenti cinque occasioni, ovvero nel successo conquistato ai rigori contro il Giappone negli ottavi di finale del 2010; quella è anche l'unica volta in cui La Albirroja ha affrontato una Nazionale non europea.
Germania, 10 gol segnati con 7 giocatori diversi
I 10 gol segnati dalla Germania nella fase a gironi di questo Mondiale portano la firma di sette giocatori diversi; il record della Nazionale tedesca per numero di marcatori differenti (escluse le autoreti) in una singola edizione del torneo è di otto, stabilito nel 1954, nel 2002, nel 2010 e nel 2014.
Paraguay, nessun gol segnato nella fase a eliminazione diretta ai Mondiali
Il Paraguay non ha ancora trovato il gol nelle cinque partite giocate finora nelle fasi a eliminazione diretta dei Mondiali; si tratta della serie più lunga, nella storia del torneo, di gare consecutive senza andare a bersaglio da parte di una Nazionale in questa fase della competizione.
Solo l'Arabia ha effettuato più pressioni ad alta intensità del Paraguay
Tra i gironi A-I di questo Mondiale, solo l'Arabia Saudita ha effettuato più pressioni ad alta intensità (1136) nella fase a gironi rispetto al Paraguay (1057); tuttavia, tra queste squadre, quella sudamericana è sia la Nazionale con meno passaggi riusciti (658) che quella con la percentuale più bassa di passaggi andati a buon fine (71.3%) nei gironi.
Nagelsmann, Ct più giovane in una fase a eliminazione diretta ai Mondiali
A 38 anni e 341 giorni, il ct della Germania, Julian Nagelsmann, diventerà l'allenatore più giovane a guidare una squadra in una partita a eliminazione diretta ai Mondiali dai tempi di Henri Michel, con la Francia, nella finale per il terzo posto del 1986 (38 anni e 243 giorni), penultima sfida di Coppa del Mondo giocata prima della nascita di Nagelsmann.
Enciso il giocatore del Paraguay con più occasioni create
Dopo avere fornito l'assist per entrambi i gol del Paraguay nella fase a gironi, Julio Enciso è il giocatore dei sudamericani con più occasioni create (5), più occasioni create su azione (3), più grandi occasioni create (1) e il valore più alto di Expected assist (0.22) in questo Mondiale 2026. Inoltre, tra i compagni di squadra, l'attaccante è quello che ha effettuato più pressioni ad alta intensità (84) nella metà campo avversaria.
Neuer, record di presenze ai Mondiali con la Germania
Se dovesse partire titolare, Manuel Neuer diventerà il giocatore della Germania con più presenze dal primo minuto nella storia dei Mondiali, raggiungendo quota 23 partite e superando così Lothar Matthäus e Miroslav Klose, fermi a 22