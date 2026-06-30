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Mondiali 2026, calendario e partite di oggi: Francia e Norvegia in campo

Mondiali

Altri tre sedicesimi di finale in programma oggi per il Mondiale: alle 19 giocano Costa D'Avorio-Norvegia, alle 23 Francia-Svezia e alle 3 della notte tra martedì e mercoledì Messico-Ecuador

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Archiviati i primi quattro match dei sedicesimi di finale, altre sei squadre sono pronte a scendere in campo oggi, con in palio tre posti per gli ottavi di finale. Aprono le danze Costa d'Avorio-Norvegia, che si sfidano a Dallas alle 19 italiane. Alle 23 tocca alla Francia, che affronta la Svezia a New York: nella notte, alle 3, sarà il turno di Messico-Ecuador, che giocheranno a Città del Messico.

Il calendario e le partite di oggi

  • COSTA D'AVORIO-NORVEGIA, martedì 30 giugno alle 19.00, Dallas Stadium
  • FRANCIA-SVEZIA, martedì 30 giugno alle 23.00, New York Stadium
  • MESSICO-ECUADOR, mercoledì 1 luglio ore 3.00 (data e orario italiani), Mexico City Stadium

 

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