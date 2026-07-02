Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Tuchel, appello per Inghilterra-Messico: "Tenete i bambini svegli"

l'appello

Il Commissario Tecnico inglese - in vista degli ottavi contro il Messico (lunedì 6 luglio, ore 1.00 nel Regno Unito) - ha lanciato un appello ai genitori affinché lascino vedere il match anche ai loro figli: "Scrivete una giustificazione perché sarà un match importantissimo e abbiamo bisogno del supporto di tutti, specialmente dei bambini"

MONDIALI, LE NEWS DI OGGI LIVE

Negli ottavi di finale dei Mondiali l'Inghilterra sfiderà il Messico a Città del Messico. Match in programma domenica 5 luglio alle 17 ora locale (l'1.00 di lunedì 6 luglio nel Regno Unito, le 2.00 da noi in Italia) e per l'occasione il Commissario Tecnico Thomas Tuchel - dopo la vittoria contro il Congo - ha lanciato un appello ai genitori inglesi in conferenza stampa: "Scrivete una giustificazione e lasciate che i bimbi guardino la partita. Di scuola ne hanno ancora tantissima da fare, ma i Mondiali ci sono solo ogni quattro anni. Lasciateli guardare l'Inghilterra, sarà un match importantissimo e abbiamo bisogno del supporto di tutti, specialmente dei bambini". Vale la pena ricordare che il calendario scolastico statale inglese è diverso da quello italiano e quest' anno le ferie estive cominceranno giovedì 23 luglio.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Mondiali: Altre Notizie

Mondiali 2026, calendario e partite di oggi

Mondiali

I sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 continuano. Oggi in campo Brasile-Giappone alle 19.00,...

Mondiali, le news di oggi LIVE

live Mondiali

Seconda giornata dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, dopo la vittoria del Canada contro...

Accadde oggi: il gol "alla Maradona" di Al-Owairan

Mondiali

La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026...

Mondiali, i risultati e le news di oggi

Mondiali

Il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Decisivo il gol...

Accadde oggi: Batshuayi esulta con l'autopallonata

un gol al giorno

La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE