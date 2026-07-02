Il Commissario Tecnico inglese - in vista degli ottavi contro il Messico (lunedì 6 luglio, ore 1.00 nel Regno Unito) - ha lanciato un appello ai genitori affinché lascino vedere il match anche ai loro figli: "Scrivete una giustificazione perché sarà un match importantissimo e abbiamo bisogno del supporto di tutti, specialmente dei bambini"

Negli ottavi di finale dei Mondiali l'Inghilterra sfiderà il Messico a Città del Messico. Match in programma domenica 5 luglio alle 17 ora locale (l'1.00 di lunedì 6 luglio nel Regno Unito, le 2.00 da noi in Italia) e per l'occasione il Commissario Tecnico Thomas Tuchel - dopo la vittoria contro il Congo - ha lanciato un appello ai genitori inglesi in conferenza stampa: "Scrivete una giustificazione e lasciate che i bimbi guardino la partita. Di scuola ne hanno ancora tantissima da fare, ma i Mondiali ci sono solo ogni quattro anni. Lasciateli guardare l'Inghilterra, sarà un match importantissimo e abbiamo bisogno del supporto di tutti, specialmente dei bambini". Vale la pena ricordare che il calendario scolastico statale inglese è diverso da quello italiano e quest' anno le ferie estive cominceranno giovedì 23 luglio.