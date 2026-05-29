Il Messico non ha mai perso una partita dei Mondiali al Mexico City Stadium (8V, 2N), e ha vinto nel parziale tutte le ultime sei. Questa sarà l'11^ volta in cui la Nazionale nordamericana giocherà in questo impianto da gioco nella competizione, stabilendo così il record di gare disputate da una squadra in un singolo stadio nella storia del torneo.