Messico-Inghilterra, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
L'ottavo di finale tra Messico e Inghilterra è stato posticipato di un'ora a causa della tempesta di fulmini in corso sopra l'Azteca: il match dovrebbe iniziare alle 3 di stanotte (ora italiana). Sono state comunicate intanto le formazioni ufficiali delle due squadre, arrivate in ritardo a causa del maltempo. Chi vince affronterà nei quarti la Norvegia, capace di battere il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland
Messico-Inghilterra posticipata alle 3 per maltempo
Tempesta di fulmini in corso sopra l'Azteca, l'inizio dell'ottavo di finale tra Messico e Inghilterra è stato posticipato di un'ora: il fischio di inizio era previsto per le 2 di stanotte (ora italiana), invece adesso si dovrebbe iniziare a giocare alle 3 di notte
La formazione ufficiale del Messico
MESSICO (4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Mora, Lira, Romo; Alvarado, R.Jimenez, Quinones. Ct. Aguirre.
La formazione ufficiale dell'Inghilterra
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Tuchel
Statistiche e curiosità
Messico e Inghilterra si affronteranno soltanto per la seconda volta ai Mondiali; l'unico precedente tra le due Nazionali risale alla fase a gironi del 1966, in cui i Tre Leoni vinsero 2-0 prima di conquistare il trofeo.
L'Inghilterra ha vinto gli ultimi quattro incontri disputati contro il Messico; si tratta di gare amichevoli andate in scena tra il 1986 e il 2010. Inoltre, i Tre Leoni affronteranno per la quarta volta una Nazionale ospitante ai Mondiali, dopo quelle del 1954 (2-0 contro la Svizzera), 1982 (0-0 contro la Spagna) e 1990 (1-2 contro l'Italia).
Il Messico non ha mai perso una partita dei Mondiali al Mexico City Stadium (8V, 2N), e ha vinto nel parziale tutte le ultime sei. Questa sarà l'11^ volta in cui la Nazionale nordamericana giocherà in questo impianto da gioco nella competizione, stabilendo così il record di gare disputate da una squadra in un singolo stadio nella storia del torneo.
Questa sarà la prima partita dell'Inghilterra al Mexico City Stadium a distanza di 40 anni dall'ultima, ovvero dalla gara persa per 2-1 contro l'Argentina nei quarti di finale della Coppa del Mondo 1986, decisa dal famigerato gol della "mano de Dios" di Diego Maradona.
Il Messico ha vinto tutte le quattro partite disputate ai Mondiali 2026, registrando già il proprio record di successi in una singola edizione del torneo. Il Messico è solo una delle due nazionali ospitanti ad aver vinto i primi quattro incontri della competizione in questo secolo, con la Germania nel 2006; mentre l'Italia nel 1990 rimane l'unica finora (sempre tra le ospitanti) ad aver centrato cinque successi nelle prime cinque.
L'Inghilterra ha raggiunto la semifinale dei Mondiali nel 2018 e i quarti di finale nel 2022. La nazionale inglese punta a qualificarsi tra le migliori otto per tre edizioni consecutive della Coppa del Mondo per la seconda volta nella sua storia, dopo il periodo tra il 1962 (quarti), il 1966 (vittoria) e il 1970 (quarti).
Il Messico potrebbe diventare la seconda squadra nella storia dei Mondiali a tenere la porta inviolata nelle prime cinque partite di una singola edizione del torneo, eguagliando l'Italia del 1990 (cinque), che chiuse il torneo al terzo posto.
Julián Quiñones ha partecipato direttamente a quattro gol ai Mondiali 2026 (3 gol, 1 assist), eguagliando il record dal 1966 per un giocatore messicano in una singola edizione, stabilito da Luis Hernández nel 1998. Con tre reti, Quiñones è a un solo gol dal primato di Hernández per il maggior numero di marcature in una singola edizione da parte di un messicano (4 nel 1998).
I tre assist di Roberto Alvarado rappresentano il record per un giocatore messicano in una singola edizione dei Mondiali dal 1966 a oggi. In questo torneo, Alvarado inoltre è primo nel Messico per occasioni create (10), recuperi (15) e contrasti (7).
Jordan Pickford potrebbe collezionare la sua diciassettesima presenza ai Mondiali in questa partita, eguagliando Peter Shilton come primatista di presenze nella storia della nazionale maschile inglese.
Harry Kane ha segnato quattro gol di testa ai Mondiali, tre dei quali realizzati nell'edizione in corso. Dal 1966 a oggi, solo Miroslav Klose (7) e Gerd Müller (5) hanno segnato più gol di testa nella competizione rispetto all'attaccante inglese