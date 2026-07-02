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Mondiali 2026, le news di oggi e i risultati della notte: attesa per Spagna e Portogallo

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I sedicesimi di finale dei Mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre sei squadre. Alle 21.00 toccherà Spagna-Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia (01.00) e Svizzera-Algeria (05.00). Tutte le notizie e gli aggiornamenti sulla Coppa del Mondo

MONDIALI, TUTTE LE NEWS

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Messico-Inghilterra agli ottavi

Grazie alla vittoria contro la Repubblica Democratica del Congo, l'Inghilterra ha raggiunto gli ottavi di finale, dove sfideranno il Messico

Inghilterra, Kane rimonta il Congo

Uno strepitoso Harry Kane trascina l'Inghilterra agli ottavi di finale: rimontata 2-1 ad Atlanta la Repubblica Democratica del Congo. 'Leopardi' avanti a sorpresa al 7' con Cipenga, che batte Pickford. Wan-Bissaka salva tutto, palo di Wissa. Applausi per Mpasi, che ferma tre volte Bellingham. La ribalta uno strepitoso Kane, che pareggia al 75' e completa la rimonta con un gran destro

Mondiali, Inghilterra agli ottavi: Kane ribalta la Repubblica Democratica del Congo

Mondiali, Inghilterra agli ottavi: Kane ribalta la Repubblica Democratica del Congo

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Le partite di oggi

  • SPAGNA-AUSTRIA, giovedì 2 luglio ore 21.00
  • PORTOGALLO-CROAZIA, venerdì 3 luglio ore 01.00
  • SVIZZERIA-ALGERIA, venerdì 3 luglio ore 05.00

Usa agli ottavi: Bosnia ko 2-0 ma Balogun viene espuslo

Gli Stati Uniti si sono qualificati agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026, grazie alla vittoria per 2-0 contro la Bosnia-Erzegovina a Santa Clara. La nazionale statunitense affronterà il Belgio lunedì, ma dovrà fare a meno del suo attaccante Folarin Balogun, autore di un gol nel primo tempo (45') prima di essere espulso al 64' per un fallo pericoloso. Il raddoppio degli Usa con Tillman all'82'

Usa agli ottavi: Bosnia ko 2-0. Balogun espulso

Usa agli ottavi: Bosnia ko 2-0. Balogun espulso

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Mondiale 2026, i risultati e quello che devi sapere

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