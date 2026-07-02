I sedicesimi di finale dei Mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre sei squadre. Alle 21.00 toccherà Spagna-Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia (01.00) e Svizzera-Algeria (05.00). Tutte le notizie e gli aggiornamenti sulla Coppa del Mondo

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