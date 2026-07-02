Lamine Yamal sceglie il Batman style prima di Spagna-Austria e si prende la scena già all'arrivo allo stadio. L'attaccante della Roja, atteso tra i protagonisti dei sedicesimi dei Mondiali, non passa inosservato con una vistosa collana dedicata al Cavaliere Oscuro. "All Eyes On Me", sembra il messaggio lanciato dal talento del Barcellona: in attesa delle magie sul campo, ecco le immagini più belle del gioiello che ha catturato l'attenzione di fotografi e tifosi

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