Verona e Cremonese, Bega e Berti i primi colpi

Calciomercato Serie B, gli acquisti (già) ufficiali dell'estate 2026
Si apre ufficialmente il mercato anche in serie B. Primo movimenti ufficiali fra le 20 protagoniste della prossima stagione. Il Verona di Marco Baroni pesca a centrocampo Leorat Bega dallo Stade Nyonnais mentre fra le società più attive c'è il Mantova. Colpo importante per la Cremonese che prende dal Cesena, Tommaso Berti, già convocato da Baldini per la Nazionale
- Il Verona riparte con l'obiettivo di tornare in serie A al primo colpo. In panchina si riparte da Marco Baroni e il primo colpo del ds Sogliano è lo svizzero Leorat Bega, svincolato dallo Stade Nyonnis, nuovo rinforzo per il centrocampo scaligero
- Contratto fino al 30 giugno 2029
- La Cremonese vuole ripartire con ambizioni di promozione sotto la guida di Marco Giampaolo. Per il nuiovo centrocampo grigiorosso arriva Tommaso Berti, classe 2004 dal Cesena
- Acquisto a titolo definitivo, lo scorso giugno è stato convocato dalla Nazionale maggiore per le sfide amichevoli con Grecia e Lussemburgo.
- Primo rinforzo per il neo promosso Vicenza. Arriva dal Bologna in prestito secco fino a giugno 2027 Tommaso Corazza, esterno sinistro
- Col Bologna,ha esordito in Serie A nella stagione 2023/2024 collezionando 9 presenze e in Champions League, l’11 dicembre 2024, contro il Benfica.
- Rinforzo sulla trequarti per il Mantova di Modesto. Arriva in prestito dal Torino Jonathan Silva, brasiliano classe 2004 che nell'ultima stagione ha giocato a Padova
- Affare chiuso in prestito con diritto di riscatto
- Novità in attacco per il Modena che prende Joris Manquant, attaccante francese classe 2005 reduce dall'esperienza con lo Stade Nyonnais
- Contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per un’ulteriore stagione.
- Rinforzo fra i pali per il Mantova. Arriva Luca Gemello che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028
- Gemello, classe 2000, è nato in provincia di Cuneo e ha iniziato la sua carriera "tra i grandi" nel Torino Primavera, arrivando ad esordire poi in Serie A (2021/2022) dopo le parentesi in Lega Pro con Fermana e Renate. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Perugia, sempre in Lega Pro, in ben 38 occasioni.
- Prima esperienza fra i grandi per Bodin Tomasevic, difensore montenegrino classe 2007 che arriva in prestito dal Bologna Primavera
- Prestito secco fino al giugno 2027
- Arriva in prestito secco dall'Udinese fino al giugno 2027 il portiere Alessandro Nunziante
- E' cresciuto nel settore giovanile del Benevento, con cui ha esordito in Coppa Italia di Serie C a soli 16 anni. Nunziante è nel giro dell’Italia Under 19 e vanta presenze anche con Under 17, Under 16 e Under 15.
- Contratto fino al 30 giugno del 2030 per Yanis Khafi prodotto del vivaio del Psg
- Il centrocampista classe 2006, di passaporto francese, gioca nell'under 21 del Marocco
- La Samp di Bernardo Corradi conferma uno dei giocatori più positivi della seconda parte della scorsa stagione
- Tias Begic è stato riscattato dal Parma e ha firmato un contratto fino al 2030