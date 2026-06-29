 Calciomercato Serie B 2026, gli acquisti ufficiali dell'estate | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Calciomercato Serie B, gli acquisti (già) ufficiali dell'estate 2026

Calciomercato fotogallery
10 foto
Sito hellasverona.it

Si apre ufficialmente il mercato anche in serie B. Primo movimenti ufficiali fra le 20 protagoniste della prossima stagione. Il Verona di Marco Baroni pesca a centrocampo Leorat Bega dallo Stade Nyonnais mentre fra le società più attive c'è il Mantova. Colpo importante per la Cremonese che prende dal Cesena, Tommaso Berti, già convocato da Baldini per la Nazionale

IL TABELLONE DI SERIE B - CALCIOMERCATO LE NEWS LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Verona e Cremonese, Bega e Berti i primi colpi

Calciomercato

Si apre ufficialmente il mercato anche in serie B. Primo movimenti ufficiali fra le 20...

10 foto

Napoli, ufficiale rinnovo Spinazzola fino al 2028

Calciomercato

Spinazzola rinnova con il Napoli fino al 2028. Messias resta al Genoa: prolungato il contratto...

73 foto

Monza, ufficiale Juric: contratto fino al 2028

serie a

Ivan Juric è il nuovo allenatore del Monza, è ufficiale: l'allenatore croato riparte dai...

22 foto

Atalanta, Godfrey ceduto in prestito ai Rangers

Calciomercato

Godfrey saluta la Serie A: è ufficiale il suo passaggio dall'Atalanta ai Rangers. Weghorst è un...

47 foto

I colpi a parametro zero più preziosi in Serie A

CLASSIFICA

Sta per arrivare la deadline dei contratti (30 giugno) e tanti nuovi svincolati potrebbero...

27 foto

Video in evidenza

    Calciomercato: Ultime Notizie

    Allegri-Milan, oggi la risoluzione: poi il Napoli

    Calciomercato

    Nella giornata di lunedì 29 giugno, Massimiliano Allegri risolverà il proprio contratto con il...

    Milan, Longoni al Psg sulle tracce di Donnarumma

    Calciomercato

    Alessandro Longoni lascia il Milan, per scadenza di contratto, e approda al Paris St. Germain. Il...

    Calciomercato, le news di oggi live

    live Calciomercato

    Qui tutta la giornata live di lunedì 29 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra...