Argentina-Capo Verde, le probabili formazioni dei sedicesimi dei Mondiali
Nei sedicesimi di finale l'Argentina affronterà la sorpresa Capo Verde, sfida in programma questa sera a mezzanotte a Miami. Scaloni conferma Messi e Lautaro in attacco, con Julian Alvarez in panchina. Per Capo Verde, Bubista si affida a Vozinha, portiere eroe della squadra. Le probabili formazioni
- ARGENTINA (4-3-1-2): E. Martinez; Molina, Romero, Lisandro M., Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez; Almada; Messi, Lautaro M. Ct. Scaloni
- Scaloni conferma i titolarissimi, con Messi e Lautaro Martinez in attacco e Julian Alvarez in panchina
- CAPO VERDE (4-1-4-1): Vozinha; Moreira, Pico, Diney, S. Cabral; Lenini; Mendes, Duarte, Monteiro, J. Cabral; Livramento. Ct. Bubista.