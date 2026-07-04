Si era parlato di un possibile spostamento di orario per Messico-Inghilterra la sfida dei quarti di finale in programma domani, domenica 5 luglio, alle 18 (orario di Città del Messico, l'1 di notte a Londra, le 2 in Europa centrale), per evitare il maltempo. La Fifa ha preso in considerazione l'ipotesi di anticipare di 6 ore il match, a mezzogiorno ora messicana, ma la decisione è stata di non modificare l'orario del calcio d'inizio. Le federazioni di Messico e Inghilterra sono state informate della decisione della Fifa.