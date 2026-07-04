La Fifa ha deciso, non cambia l'orario di Messico-Inghilterra di domenica sera: si gioca alle 18 locali, scartata l'ipotesi di anticipo per il meteo avverso. Finiti i sedicesimi di finale con le qualificazioni di Argentina e Colombia, è già tempo degli ottavi. Si parte con Canada-Marocco alle 19, per poi chiudere il programma con Paraguay-Francia alle 23. Non solo: le ultime news dai ritiri delle squadre e tutto quello che c'è da sapere sul Mondiale 2026
in evidenza
Mondiale 2026, i risultati e quello che devi sapere
- Argentina agli ottavi, ma che sofferenza con Capo Verde
- Avanza la Colombia, 1-0 al Ghana
- Mondiale, le partite di oggi sabato 4 luglio
- Accadde oggi: il Mondiale il 4 luglio
- Il tabellone del Mondiale
- Il possibile percorso delle big
- La classifica dei marcatori
- Il rendimento dei 66 giocatori di Serie A
- Mondiali, tutti gli MVP
Modric, e ora?
Non c’è ancora niente di ufficiale, per quanto riguarda il futuro di Luka Modric, che a Toronto però potrebbe anche aver giocato la sua ultima in con la Croazia. O forse, chissà, anche l’ultimo match della sua carriera
Modric, col Portogallo è stata la sua ultima partita ai Mondiali. E forse non soloVai al contenuto
Marianella: "Egitto avanti ma Salah non è al 100%"
Nel video il commento di Massimo Marianella sull'Egitto. Agli ottavi, Salah e compagni affronteranno l'Argentina. Compito difficile, soprattutto se 'Mo' non tornerà al 100%.
Mondiali, i giocatori con più presenze nella storia
Si rinnova il duello tra i due protagonisti anche per il numero di presenze: l'argentino è al primo posto e CR7 lo tallona mentre sale Modric
I giocatori con più gare nella storia dei MondialiVai al contenuto
Unai Simon ha battuto un record che durava da 30 anni
Grazie al quarto clean sheet consecutivo in questo Mondiale, il portiere spagnolo ha battuto un record che resisteva da trent'anni. E il record l'ha strappato a un portiere italiano:
Unai Simon ha battuto un record che ai Mondiali durava da trent'anniVai al contenuto
Marianella: "Colombia solida e aggressiva"
Nel video Massimo Marianella commenta la vittoria della Colombia sul Ghana.
Svolta Germania, Klopp disponibile a fare il Ct
Svolta Germania: Klopp disponibile a fare il CtVai al contenuto
Spagna, la classifica marcatori all-time: Oyarzabal aggancia Hierro
I migliori bomber di sempre della Spagna. CLASSIFICAVai al contenuto
Croazia-Portogallo, gol annullato grazie al chip nel pallone dei Mondiali
In pieno recupero, Gvardiol aveva trovato il gol del 2-2, annullato dall'arbitro norvegese Eskas per fuorigioco. Una decisione che ha generato non poche polemiche, perché, a prima impressione, l'azione sembrava perfettamente regolamentare. La "colpa" è tutta del pallone dei Mondiali 2026, il super tecnologico Trionda
Croazia-Portogallo, gol annullato a Gvardiol grazie al chip nel pallone dei MondialiVai al contenuto
Argentina, il nuovo look del Dibu Martinez
Emiliano Martinez cambia look. Il portiere dell'Argentina ha deciso di farsi un'acconciatura speciale. Sui capelli del 'Dibu', infatti, è comparso un disegno della bandiera argentina
L'Argentina in testa al Dibu Martinez: il look per i Mondiali ricorda quello del 2022Vai al contenuto
Calendario e partite di oggi: Francia e Marocco inaugurano gli ottavi
Il Mondiale non si ferma mai e, dopo la fine dei sedicesimi, si parte subito con gli ottavi. Oggi si giocano due partite: alle 19 giocano Canada e Marocco, mentre alle 23 la Francia affronta la sorpresa Paraguay
Mondiali 2026, calendario e partite di oggiVai al contenuto
Mondiali, la classifica marcatori all time: Messi il primo a raggiungere i 20 gol
Strapotere Messi. L'argentino diventa il primo giocatore di sempre a raggiungere i 20 gol in un Mondiale, mette a segno il 7° gol in questa manifestazione in Usa, Messico e Canada ed è stato il primo di sempre a segnare in tutte le fasi possibili: dalla 1^ giornata a una finale. Intanto è grandissima sfida con Mbappé per la vetta
Messi segna ancora e sale a 20 gol: i migliori bomber di sempre ai MondialiVai al contenuto
Il rendimento dei 66 giocatori della Serie A convocati al Mondiale
Sono in totale 66 i giocatori delle squadre di Serie A convocati al Mondiale. Il Milan è quella che ne porta di più, dieci, seguita da Atalanta (8), Inter (7), Juventus e Roma (6).
Ma come stanno andando effettivamente le loro partite?
Il rendimento dei 66 giocatori del nostro campionato al MondialeVai al contenuto
Mondiali 2026, gli MVP delle partite: ancora Messi!
Terzo premio di MVP in questo Mondiale per Leo Messi. Il rigore con il cucchiaio di Salah con l'Australia gli vale invece il 2° titolo nel torneo.
Gli MVP dei Mondiali partita per partita: ancora Messi!Vai al contenuto
Marcatori, Messi stacca Mbappé
Con il gol a Capo Verde, Leo Messi 'stacca' di nuovo Mbappé tornando in testa in solitario alla classifica marcatori di questo Mondiale con 7 reti.
Messi torna in testa da solo: la classifica marcatori dei MondialiVai al contenuto
Il tabellone degli ottavi di finale
Argentina agli ottavi dopo il 3-2 ai supplementari contro Capo Verde: prossima avversaria l'Egitto che supera l'Australia ai rigori. Si qualifica anche la Colombia che incontrerà la Svizzera. Il Portogallo batte la Croazia e si regala la Spagna. Il Belgio rischia con il Senegal, poi vince ai supplementari con un rigore: sfiderà gli Stati Uniti che hanno battuto la Bosnia 2-0. L'Inghilterra soffre, ma rimonta 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. Il tabellone e la guida completa
Ai Mondiali 2026 sarà Argentina-Egitto: il tabellone aggiornatoVai al contenuto
Avanza la Colombia, 1-0 al Ghana
E' finita 1-0 tra Colombia e Ghana. A decidere è stato il gol di Jhon Arias nel primo tempo, che ha regalato ai sudamericani la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronteranno la Svizzera. Ghana eliminato dal Mondiale
Colombia agli ottavi con la Svizzera, Ghana fuoriVai al contenuto
Il faraone Salah
Mo Salah festeggia così la qualificazione del suo Egitto agli ottavi di finale
Australia-Egitto 1-1 (3-5 dcr)
Storica qualificazione per l’Egitto che batte l’Australia ai calci di rigore e accede agli ottavi, dove affronterà l'Argentina. Al 90’ finisce 1-1 con la rete iniziale di Ashour e l’autogol di Hany; nel recupero l’ultima emozione con Beach che salva i suoi con un riflesso prodigioso su Rabia. Dal dischetto decisivi gli errori di Souttar e Herrington mentre Salah trasforma con il cucchiaio
Iniziano gli ottavi di finale: le partite di oggi
- CANADA-MAROCCO, calcio d'inizio alle ore 19 a Houston
- PARAGUAY-FRANCIA, calcio d'inizio alle ore 23 a Filadelfia
Messico-Inghilterra, l'orario non cambia
Si era parlato di un possibile spostamento di orario per Messico-Inghilterra la sfida dei quarti di finale in programma domani, domenica 5 luglio, alle 18 (orario di Città del Messico, l'1 di notte a Londra, le 2 in Europa centrale), per evitare il maltempo. La Fifa ha preso in considerazione l'ipotesi di anticipare di 6 ore il match, a mezzogiorno ora messicana, ma la decisione è stata di non modificare l'orario del calcio d'inizio. Le federazioni di Messico e Inghilterra sono state informate della decisione della Fifa.
Argentina agli ottavi, ma che fatica con Capo Verde
La squadra di Scaloni fatica ma supera ai supplementari la rivelazione Capo Verde: finisce 3-2 a Miami, vittoria che vale l'accesso agli ottavi di finale dove affronterà l'Egitto il prossimo 7 luglio ad Atlanta. Ancora a segno Messi, la sfida decisa dall'autorete di Borges 111'