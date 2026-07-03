La sconfitta contro il Paraguay ai sedicesimi di finale dei Mondiali è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: Julian Nagelsmann non è più l'allenatore della Germania . Una notizia che, nonostante le parole dell'ormai ex Ct , era nell'aria. La vera novità è la seconda parte del comunicato della Federcalcio tedesca, dove si parla ufficialmente di Jurgen Klopp come prima scelta per la panchina . L'ex Liverpool ha detto di essere disponibile a diventare il nuovo commissario tecnico.

"I rappresentanti aziendali e il Consiglio di Sorveglianza della DFB GmbH & Co. KG hanno concordato oggi all'unanimità, su proposta del presidente della DFB Bernd Neuendorf, di risolvere con effetto immediato il rapporto contrattuale con l'allenatore Julian Nagelsmann . Già il giorno precedente, in un colloquio riservato, Julian Nagelsmann aveva chiesto ai vertici della federazione di essere sollevato dal proprio incarico in seguito alla deludente prestazione della Germania ai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Per quanto riguarda la nomina del successore, i vertici della DFB avvieranno colloqui con Jürgen Klopp , il quale ha già manifestato la propria disponibilità di massima ad assumere l'incarico "

Il messaggio di addio di Nagelsmann

L'ex Ct della Germania ha voluto salutare i tifosi tedeschi con un lungo messaggio: "Nei giorni scorsi, dopo la nostra eliminazione, ho riflettuto a lungo e parlato con persone di fiducia della mia cerchia privata e all'interno della federazione. Non è stata affatto una decisione facile per me. Il mio obiettivo primario è sempre stato il successo della squadra. Dopo una delusione così dolorosa, la squadra merita l'opportunità di un vero nuovo inizio. Vorrei ringraziare il mio staff tecnico, i collaboratori e tutti coloro che in federazione ci hanno sostenuto, e in particolare i giocatori, con i quali ho potuto lavorare in un clima di grande fiducia. Un ringraziamento speciale va anche ai tifosi. Ci avete sostenuto, avete creduto in noi e ci avete dato energia, anche nei momenti difficili. Mi rattrista profondamente avervi deluso e non essere riusciti a regalarvi altre serate di calcio in questo Mondiale. Meritavate molto di più".