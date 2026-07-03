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Mondiali 2026, calendario e partite di oggi: tocca all'Argentina di Messi

Mondiali

Si chiude la fase dei sedicesimi di finale del Mondiale con le ultime tre partite in programma. Si parte alle 20 con Australia-Egitto, mentre a mezzanotte tocca all'Argentina di Messi contro la sorpresa Capo Verde. Chiude la nottata Colombia-Ghana alle 03.30

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Mancano tre partite per decretare le ultime squadre che si qualificano agli ottavi di finale in questo Mondiale: Alle 20 Australia-Egitto apre la serata Mondiale a Dallas: alla mezzanotte italiana, invece, va in scena a Miami l'Argentina di Messi e Lautaro contro Capo Verde. Chiudono il programma, alle 03.30, Colombia e Ghana a Kansas City.

Il calendario e le partite di oggi

  • AUSTRALIA-EGITTO, venerdì 3 luglio, ore 20.00, Dallas Stadium
  • ARGENTINA-CAPO VERDE, sabato 4 luglio, ore 0.00, Miami Stadium
  • COLOMBIA-GHANA, sabato 4 luglio, ore 03.30, Kansas City Stadium

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