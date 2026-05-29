Questo sarà il primo match in assoluto tra Argentina e Capo Verde. L'Argentina ha vinto tutte le ultime sette partite di Coppa del Mondo contro Nazionali africane, dopo aver perso la prima in assoluto contro il Camerun nel 1990 (0-1)
Argentina-Capo Verde, formazioni ufficiali e risultato LIVE dei Mondiali 2026
I sedicesimi di finale dei Mondiali proseguono a mezzanotte a Miami, dove Scaloni riparte dall'undici titolare e dalla coppia Messi-Lautaro Martinez. In mezzo tornano Mac Allister e Fernandez come i centrali Romero e Lisandro Martinez. Ancora imbattuta la squadra di Bubista, esordiente che punta in attacco su Nuno Costa e su Vozinha in porta. Chi passa affronta l'Egitto il prossimo 7 luglio ad Atlanta
FORMAZIONI UFFICIALI
ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, Lautaro Martinez. CT Scaloni
CAPO VERDE (4-1-4-1): Vozinha; Moreira, Lopes, Borges, S. Cabral; Pina; Mendes, D. Duarte, L. Duarte, J. Cabral; Da Costa. CT Bubista
Il tabellone dei Mondiali
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Chi vince a Miami affronterà l'Egitto
Appuntamento il prossimo 7 luglio ad Atlanta contro la squadra di Salah, che ai rigori ha eliminato l'Australia
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La formazione dell'Argentina
Dopo il turnover contro la Giordania, l'Argentina torna all'undici tipo con lo scatenato Messi affiancato da Lautaro Martinez. Si ricompone la coppia Mac Allister-Fernandez, si rivedono in mezzo anche De Paul e Almada. Davanti a Emiliano Martinez torna l'altro Martinez (Lisandro) accanto a Romero con Molina e Medina sulle fasce
La formazione di Capo Verde
Qualche novità tra gli 'Squali blu' rispetto all'ultima uscita con l'Arabia Saudita. Il centravanti non è l'ex Verona Livramento ma Da Costa, spazio sulle fasce a capitan Mendes e Jovane Cabral (un passato alla Lazio). In mezzo i fratelli Duarte, conferme invece in difesa davanti a Vozinha, 40enne portiere ed eroe di Capo Verde
Da una parte i campioni in carica trascinati da uno storico Messi, dall'altra la favola della debuttante ancora imbattuta nel torneo. A mezzanotte a Miami è Argentina-Capo Verde, sfida tra Nazionali lontanissime per tradizione sportiva ma accomunate dallo stesso entusiasmo. Chi passa affronta l'Egitto il prossimo 7 luglio ad Atlanta
L'Argentina batte la Giordania e Messi si prende un altro record
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Storico Capo Verde: qualificato ai sedicesimi da debuttante
E senza mai perdere finora ai Mondiali: tre pareggi su tre per la squadra di Bubista, promossa alle spalle della Spagna ma soprattutto davanti a Uruguay e Arabia Saudita
Capo Verde è solo la terza Nazionale alla sua prima partecipazione ai Mondiali ad affrontare i campioni in carica della Coppa del Mondo in una fase a eliminazione diretta, dopo la Norvegia nel 1938 (sconfitta 1-2 contro l'Italia) e il Ghana nel 2006 (sconfitta 0-3 contro il Brasile)
Al 63° posto nel ranking Fifa all'inizio del torneo, Capo Verde è la Nazionale con il ranking più basso (dalla sua introduzione nel 1992) a raggiungere al suo debutto la fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo. In generale, è la squadra con il ranking più basso in assoluto a raggiungere la fase a eliminazione diretta a partire dalla Russia nel 2018 (70°), che superò la Spagna ai rigori negli ottavi di finale, prima di perdere contro la Croazia nei quarti
L'Argentina è solo la terza Nazionale campione in carica a raggiungere la fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo nel XXI secolo, dopo il Brasile nel 2006 (sconfitta ai quarti di finale contro la Francia) e la Francia nel 2022 (sconfitta ai rigori in finale contro l'Argentina)
Capo Verde è diventata la prima Nazionale esordiente a raggiungere la fase a eliminazione diretta ai Mondiali a partire dalla Slovacchia nel 2010, e la prima africana dal Ghana nel 2006. L'ultima Nazionale che all'esordio nel torneo ha superato il primo turno a eliminazione diretta è stata l'Ucraina nel 2006 (vittoria ai rigori contro la Svizzera), mentre l'ultima africana a riuscirci è stata il Senegal nel 2002 (2-1 contro la Svezia)
Sette delle ultime 13 partite dell'Argentina nella fase a eliminazione diretta ai Mondiali sono terminate ai tempi supplementari, incluse due nel trionfo del 2022: nei quarti di finale contro l'Olanda (2-2, vittoria 4-3 ai rigori) e in finale contro la Francia (3-3, successo 4-2 ai rigori). Nessuna squadra ha disputato più partite ai supplementari dell'Argentina nella storia della Coppa del Mondo (11, a pari merito con Germania e Italia)
Capo Verde è la prima Nazionale a superare la fase a gironi della Coppa del Mondo senza vincere nemmeno una partita a partire dal Cile nel 1998, pareggiando anche in quel caso tutte e tre le gare del girone. Capo Verde è anche la quarta squadra a pareggiare tutte le sue prime tre gare ai Mondiali, dopo Galles, Camerun e Irlanda – solo quest'ultima riuscì poi a pareggiare anche la quarta (contro la Romania nel 1990)
Capo Verde ha subito solo due gol nelle tre partite del girone in questa Coppa del Mondo, il numero più basso per una Nazione esordiente a partire dall'Angola nel 2006 (anche in quel caso 2). Si tratta del dato più basso per una squadra che ha superato il girone al suo primo Mondiale dalla Croazia nel 1998 (anche in quel caso 2)
Lionel Messi ha preso parte a nove gol nelle sue ultime cinque presenze nella fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo (5 reti e 4 assist), segnando in ognuna delle ultime quattro. Gli unici giocatori che hanno segnato in cinque presenze consecutive nella fase a eliminazione diretta ai Mondiali sono Leonidas per il Brasile (1934-38), Gyorgy Sarosi per l'Ungheria (1934-38) e Vavá per il Brasile (1958-62)
Se dovesse scendere in campo, Lionel Messi diventerebbe il primo giocatore a collezionare almeno 30 presenze ai Mondiali (attualmente è a 29). L'attaccante dell'Argentina salirebbe inoltre al secondo posto per numero di presenze nella fase a eliminazione diretta nel torneo (arrivando a 13), dietro solo a Miroslav Klose (14)