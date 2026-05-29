Argentina-Capo Verde, formazioni ufficiali e risultato LIVE dei Mondiali 2026

Capo Verde è diventata la prima Nazionale esordiente a raggiungere la fase a eliminazione diretta ai Mondiali a partire dalla Slovacchia nel 2010, e la prima africana dal Ghana nel 2006. L'ultima Nazionale che all'esordio nel torneo ha superato il primo turno a eliminazione diretta è stata l'Ucraina nel 2006 (vittoria ai rigori contro la Svizzera), mentre l'ultima africana a riuscirci è stata il Senegal nel 2002 (2-1 contro la Svezia)