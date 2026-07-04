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Mondiali 2026, calendario e partite di oggi: Francia e Marocco inaugurano gli ottavi

Mondiali

Il Mondiale non si ferma mai e, dopo la fine dei sedicesimi, si parte subito con gli ottavi. Oggi si giocano due partite: alle 19 giocano Canada e Marocco, mentre alle 23 la Francia affronta la sorpresa Paraguay

Con gli ultimi esiti arrivati nella notte per quanto riguarda i sedicesimi di finale, si riparte immediatamente con i primi due ottavi di finale di questo Mondiale. Alle 19 il Canada scende in campo a Houston contro il Marocco, mentre alle 23 italiane tocca alla Francia, che sfida il Paraguay a Philadelphia.

Il calendario e le partite di oggi

  • CANADA-MAROCCO, sabato 4 luglio, ore 19.00, Houston Stadium
  • PARAGUAY-FRANCIA, sabtao 4 luglio, ore 23.00, Philadelphia Stadium

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