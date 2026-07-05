Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Klopp-Germania, contatti telefonici tra la Federcalcio tedesca e la Red Bull

nazionali

Proseguono i contatti per portare Jurgen Klopp sulla panchina della Nazionale tedesca. Secondo Sky De, nella giornata di venerdì 4 luglio ci sarebbero stati i primi colloqui telefonici tra la Federcalcio tedesca e il gruppo Red Bull, di cui Klopp è attualmente Global Head Of Soccer

MONDIALI, LE NEWS DI OGGI LIVE

Jurgen Klopp è sempre più vicino a diventare il nuovo commissario tecnico della Germania. Stando a quanto riporta Sky De, venerdì 4 luglio Bernd Nauderdorf, presidente della Federcalcio tedesca (la Dfb, Deutscher Fußball-Bund) ha svolto il primo colloquio telefonico con la Red Bull, azienda con cui Klopp è sotto contratto come Global Head of Football delle varie squadre dell'ecosistema Red Bull, come il Lipsia. I contatti tra Dfb e Red Bull dovrebbero proseguire anche oggi, 5 luglio. La prossima settimana, invece, è previsto un incontro tra lo stesso Klopp, accompagnato dal suo agente Marc Kosicke, e una delegazione della Dfb: all'incontro dovrebbero prendere parte anche Nauderdorf e Hans-Joachim Watzke, vicepresidente della Dfb. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Mondiali: Altre Notizie

Mondiali 2026, calendario e partite di oggi

Mondiali

I sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 continuano. Oggi in campo Brasile-Giappone alle 19.00,...

Mondiali, le news di oggi LIVE

live Mondiali

Seconda giornata dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, dopo la vittoria del Canada contro...

Accadde oggi: il gol "alla Maradona" di Al-Owairan

Mondiali

La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026...

Mondiali, i risultati e le news di oggi

Mondiali

Il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Decisivo il gol...

Accadde oggi: Batshuayi esulta con l'autopallonata

un gol al giorno

La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE