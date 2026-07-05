Klopp-Germania, contatti telefonici tra la Federcalcio tedesca e la Red Bull

Proseguono i contatti per portare Jurgen Klopp sulla panchina della Nazionale tedesca. Secondo Sky De, nella giornata di venerdì 4 luglio ci sarebbero stati i primi colloqui telefonici tra la Federcalcio tedesca e il gruppo Red Bull, di cui Klopp è attualmente Global Head Of Soccer

Jurgen Klopp è sempre più vicino a diventare il nuovo commissario tecnico della Germania. Stando a quanto riporta Sky De, venerdì 4 luglio Bernd Nauderdorf, presidente della Federcalcio tedesca (la Dfb, Deutscher Fußball-Bund) ha svolto il primo colloquio telefonico con la Red Bull, azienda con cui Klopp è sotto contratto come Global Head of Football delle varie squadre dell'ecosistema Red Bull, come il Lipsia. I contatti tra Dfb e Red Bull dovrebbero proseguire anche oggi, 5 luglio. La prossima settimana, invece, è previsto un incontro tra lo stesso Klopp, accompagnato dal suo agente Marc Kosicke, e una delegazione della Dfb: all'incontro dovrebbero prendere parte anche Nauderdorf e Hans-Joachim Watzke, vicepresidente della Dfb.