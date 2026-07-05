Jurgen Klopp è in trattativa con la Federcalcio tedesca per l'incarico da ct della Germania. Lo ha confermato lo stesso ex allenatore del Liverpool, dichiarando di aver "ritrovato" l'energia che gli mancava da quando aveva lasciato i Reds. "Nagelsmann si è dimesso e la federazione sta lavorando alla successione e mi ha contattato nell'ambito di queste valutazioni", ha dichiarato Klopp all'emittente tedesca Magenta TV da New York, dove è in veste di opinionista dei Mondiali. "Circa due anni fa ho lasciato il Liverpool dicendo che non avevo le energie per un altro lavoro o per un altro anno con il Liverpool. Da allora mi sono ricaricato e sono pronto", ha aggiunto Klopp. "Il calcio tedesco si trova chiaramente a un punto di svolta”, ha detto Klopp, “Ora dobbiamo cambiare le cose in modo radicale. Che alla fine spetti a me o a chiunque altro, ciò non cambia il fatto che siano necessari dei cambiamenti".