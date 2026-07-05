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Mondiali 2026, le news di oggi in diretta

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Oggi altri due appuntamenti con gli ottavi di finale. Alle 22 Brasile contro Norvegia, alle 2 il Messico sfida l'Inghilterra. Le ultime news dai ritiri delle squadre e tutto quello che c'è da sapere sul Mondiale 2026

I POSSIBILI PERCORSI DELLE BIG FINO ALLA FINALE

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Gil esce dai Mondiali con un premio Mvp

Il portiere del Paraguay si esalta anche contro la Francia e viene premiato con la 'statuetta' ma esce comunque di scena

Gli MVP dei Mondiali partita per partita: Gill esce a testa alta

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Dunga: "Grande lavoro di Ancelotti col Brasile"

Nel VIDEO l'intervista di Gianluigi Bagnulo a Carlos Dunga, campione del mondo nel 1994. L'ex centrocampista ha commentato il cammino fin qui della nazionale brasiliana: "Ancelotti sta facendo un grande lavoro. Ha sempre fatto bene con grandi campioni. Gestione Neymar? Lavora come tutti gli altri e credo sarà inserito nel momento giusto"

Il primo quarto di finale è Francia-Marocco

Definito il primo quarto di finale del Mondiale, sarà Francia contro Marocco. Si tratta della riedizione della semifinale del Mondiale 2022, quando fu la Francia a vincere 2-0 con gol di Theo Hernandez e Kolo Muani

Il tabellone del Mondiale: definito il primo quarto di finale

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Le partite in programma oggi

Il Brasile sfida la Norvegia: le partite di oggi

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Le pagelle di Paraguay-Francia

La Francia va ai quarti di finale battendo il Paraguay agli ottavi grazie a un gol su rigore di Mbappé. L'attaccante raggiunge Messi in testa alla classifica marcatori a quota 7 reti ed è l'MVP dell'incontro, per lui 19 gol in 19 partite ai Mondiali. Dall'altra parte si esalta ancora Gill ma non basta ad evitare l'eliminazione. Tutti i voti con le pagelle a cura di Gianluigi Bagnulo

Le pagelle di Paraguay-Francia

Le pagelle di Paraguay-Francia

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Deschamps: "Non critico l'arbitro, ma degli insulti avrei fatto a meno"

La Francia fatica ma vince 1-0 contro il Paraguay e passa ai quarti di finale. Non mancano le proteste, come quelle di Deschamps (sotto un filo di ironia) in conferenza stampa post partita: "Non critico l'arbitro, ma abbiamo finito la partita con tre cartellini gialli per noi. Non critico il Paraguay, ogni squadra gioca al meglio delle sue possibilità, ma avrei fatto volentieri a meno degli insulti. Ma queste sono solo chiacchiere, visto che ci siamo qualificati. Abbiamo mantenuto la calma, e questo è stato fondamentale. È stata una partita in cui abbiamo dovuto sporcarci le mani". 

La Francia fatica, ma batte il Paraguay 1-0 con gol di Mbappé

La nazionale di Deschamps, dopo una partita tesa, batte di misura il Paraguay e conquista i quarti di finale, dove affronterà il Marocco. I sudamericani si coprono e giocano tutto il primo tempo dietro la linea della palla: zero tocchi in area avversaria, ma da parte della Francia arrivano solo i tiri da fuori di Koné e Rabiot. Nella ripresa entra Doué e si guadagna il rigore che Mbappé trasforma al 70' per l'1-0 finale

Mbappé porta la Francia ai quarti: Paraguay ko 1-0

Mbappé porta la Francia ai quarti: Paraguay ko 1-0

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Il rendimento dei 66 giocatori della Serie A convocati al Mondiale

Sono in totale 66 i giocatori delle squadre di Serie A convocati al Mondiale. Il Milan è quella che ne porta di più, dieci, seguita da Atalanta (8), Inter (7), Juventus e Roma (6). Ma come stanno andando effettivamente le loro partite?

Il rendimento dei 66 giocatori del nostro campionato al Mondiale

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Klopp: "Con me o senza, la Germania deve cambiare"

Jurgen Klopp è in trattativa con la Federcalcio tedesca per l'incarico da ct della Germania. Lo ha confermato lo stesso ex allenatore del Liverpool, dichiarando di aver "ritrovato" l'energia che gli mancava da quando aveva lasciato i Reds. "Nagelsmann si è dimesso e la federazione sta lavorando alla successione e mi ha contattato nell'ambito di queste valutazioni", ha dichiarato Klopp all'emittente tedesca Magenta TV da New York, dove è in veste di opinionista dei Mondiali. "Circa due anni fa ho lasciato il Liverpool dicendo che non avevo le energie per un altro lavoro o per un altro anno con il Liverpool. Da allora mi sono ricaricato e sono pronto", ha aggiunto Klopp. "Il calcio tedesco si trova chiaramente a un punto di svolta”, ha detto Klopp, “Ora dobbiamo cambiare le cose in modo radicale. Che alla fine spetti a me o a chiunque altro, ciò non cambia il fatto che siano necessari dei cambiamenti".

Oggi altri due ottavi di finale

  • Brasile-Norvegia ore 22.00 a New York
  • Messico-Inghilterra ore 02.00 a Città del Messico

Le pagelle di Canada-Marocco 0-3

La prima qualificata ai quarti del Mondiale è il Marocco, che batte 3-0 il Canada. Il migliore in campo è senza discussione Ounahi, autore di due gol. Bene anche l'ex milanista Brahim Diaz, che firma due assist. Insufficiente la prova dello juventino David, così come dell'ex Inter Buchanan. Le pagelle di Canada-Marocco: tutti i voti di Filippo Benincampi

Le pagelle di Canada-Marocco 0-3

Le pagelle di Canada-Marocco 0-3

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Il Marocco elimina il Canada

ll Marocco non fallisce la missione a Houston: 3-0 firmato Ounahi-Rahimi e qualificazione ai quarti del Mondiale. Finisce la corsa dei padroni di casa canadesi, che iniziano meglio la partita, giocano con ordine ma non riescono a pungere davanti (meriti anche di Bono), e poi vengono beffati alla prima palla gol creata dal Marocco a inizio ripresa. Sempre Ounahi (doppietta) e Rahimi chiudono i conti in contropiede nel finale

Canada-Marocco 0-3: doppio Ounahi e Rahimi, il Marocco vola ai quarti

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