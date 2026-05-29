Questo sarà il quinto match tra Brasile e Norvegia e il secondo ai Mondiali, dopo la vittoria della Norvegia per 2-1 nel 1998. I norvegesi sono imbattuti in tutti i quattro precedenti tra le due nazionali (2 vittorie, 2 pareggi).
Brasile-Norvegia, risultato e gol ai Mondiali 2026. Diretta LIVE
È uno degli ottavi di finale più attesi del torneo: in palio un biglietto ai quarti contro Inghilterra o Messico. Ancelotti all'attacco: in campo dal 1' Rayan, Martinelli, Vinicius e Cunha. La Norvegia recupera Ryerson in fascia a destra, poi gli stessi XI dei sedicesimi. Si gioca a New York, calcio d'inizio alle 22
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La formazione della Norvegia
Per la Norvegia un recupero importante: torna dal 1' Ryerson in fascia a destra, dopo essere uscito ko al 13' della seconda partita del girone contro il Senegal. Per il resto, gli stessi XI dei sedicesimi.
La formazione del Brasile
Ancelotti va all'attacco: in campo dal 1' sia Rayan che Martinelli, Vinicius e Cunha. Da capire se sarà un 442 o più un 4231 con Bruno e Casemiro centrali, più i tre fantasisti alle spalle di Cunha. Out Paquetá.
Non solo calcio: ora Sinner sul Centrale di Wimbledon
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L'arrivo di Haaland…
Sospesa la squalifica di Balogun, ci sarà agli ottavi. E Trump esulta
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Dopo aver vinto contro la Germania nella finale del 2002, il Brasile è stato eliminato in tutte le sei successive sfide nella fase a eliminazione diretta ai Mondiali contro nazionali europee: Francia (quarti di finale 2006), Olanda (quarti di finale 2010), Germania (semifinale 2014), Olanda (finale per il terzo posto 2014), Belgio (quarti di finale 2018) e Croazia (quarti di finale 2022).
Il Brasile potrebbe vincere quattro partite di fila ai Mondiali per la prima volta da una serie di 11 successi consecutivi ottenuta tra il 2002 e il 2006.
Il Brasile ha superato il turno in nove delle ultime 10 sfide agli ottavi di finale dei Mondiali; solo nel 1990 è infatti stato eliminato a questo punto del torneo nel periodo (sconfitta per 1-0 contro l'Argentina).
Questa sarà la seconda partita nella fase a eliminazione diretta della Norvegia ai Mondiali 2026; prima di quest'anno, la nazionale norvegese aveva disputato solo due gare nella fase a eliminazione diretta tra Mondiali ed Europei, perdendo agli ottavi di finale della Coppa del Mondo nel 1938 e nel 1998, in entrambi i casi contro l'Italia. In generale, il 50% delle partite vinte dalla Norvegia tra Mondiali ed Europei è arrivato nel 2026 (3 su 6).
La Norvegia ha sia segnato (10 reti) che subito gol (8) in tutte le quattro partite disputate ai Mondiali 2026. Prima di questa edizione, solo in cinque occasioni una nazionale aveva segnato e subito gol in ciascuna delle prime cinque partite di una singola edizione della Coppa del Mondo: il Brasile nel 1938, la Svezia nel 1950, la Germania nel 1970, il Belgio nel 1986 e la Svezia nel 1994.
Il Brasile ha effettuato in media 15.0 tiri a partita ai Mondiali 2026 (60 conclusioni in 4 gare), il suo secondo dato più basso (dal 1966) in una singola edizione del torneo, davanti solo al 1998 (14.4). Tuttavia, il valore di Expected Goals in media per tiro (0.16) è il più alto registrato dai brasiliani nello stesso periodo.
Bruno Guimarães ha fornito quattro assist ai Mondiali 2026, incluso quello per il gol vittoria di Gabriel Martinelli nei minuti di recupero contro il Giappone: si tratta del secondo miglior dato (da quando è disponibile, dal 1966) per un giocatore brasiliano in una singola edizione del torneo (a pari merito con Zico nel 1982 e Tostão nel 1970), dietro solo a Pelé (6 nel 1970).
Erling Haaland della Norvegia potrebbe diventare l'ottavo giocatore europeo a segnare in ciascuna delle sue prime quattro presenze ai Mondiali, l'ultimo a riuscirci è stato Christian Vieri con l'Italia nel 1998. In più, Haaland ha trovato la rete in tutte le sue ultime 13 partite con la Norvegia, realizzando 25 gol in questa striscia.
Martin Ødegaard potrebbe diventare il 1° giocatore a fornire assist in tutte le sue prime quattro presenze ai Mondiali da quando il dato è disponibile (dal 1966) e solo il terzo a riuscirci, in generale, in quattro partite consecutive nella Coppa del Mondo dal 1966, dopo il tedesco Thomas Häßler (1994) e il brasiliano Zico (1982).
Si gioca a New York, calcio d'inizio alle 22
È uno degli ottavi di finale più attesi del torneo: in palio un biglietto ai quarti contro Inghilterra o Messico. Ancelotti con Vinicius, Cunha e Rayan nel tridente. C'è dal 1' Danilo Santos in mezzo. Norvegia con gli stessi XI dei sedicesimi: Haaland guida l'attacco.