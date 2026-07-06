Stati Uniti-Belgio, le probabili formazioni degli ottavi dei Mondiali: Balogun titolare
Il 'caso' Balogun infiamma Stati Uniti-Belgio, gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale. La revoca della squalifica dell'attaccante crea un precedente che ha scosso il mondo politico del calcio. In campo al momento ci sarà, a guidare l'attacco di Pochettino con alle sue spalle Dest-Mckennie-Pulisic. Rudi Garcia, invece, dovrebbe far partire Lukaku ancora una volta dalla panchina
LIVE: LE NEWS SUI MONDIALI - CASO BALOGUN: GLI AGGIORNAMENTI
- portiere: FREESE
- Terzino destro: REAM
- Difensore centrale: RICHARDS
- Difensore centrale: FREEMAN
- Terzino sinistro: ROBINSON
- Centrocampista centrale: ADAMS
- Centrocampista centrale: TILLMAN
- Ala destra: DEST
- Trequartista: MCKENNIE
- Ala sinistra: PULISIC
- Attaccante: BALOGUN
- Ritorna a disposizione Balogun dopo la revoca della squalifica: al momento è titolare, in attesa degli sviluppi della vicenda legata al suo caso
- Dal primo minuto gli 'italiani' Mckennie e Pulisic
- Portiere: COURTOIS
- Terzino destro: CASTAGNE
- Difensore centrale: NGOY
- Difensore centrale: MECHELE
- Terzino sinistro: DE CUYPER
- Centrocampista centrale: ONANA
- Centrocampista centrale: TIELEMANS
- Ala destra: TROSSARD
- Trequartista: DE BRUYNE
- Ala sinistra: DOKU
- Attaccante: DE KETELAERE
- Rudi Garcia preferisce ancora una volta De Ketelaere falso nove
- Lukaku parte dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso