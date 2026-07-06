 Stati Uniti-Belgio, le probabili formazioni degli ottavi dei Mondiali: la decisione su Balogun | Sky Sport
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Stati Uniti-Belgio, le probabili formazioni degli ottavi dei Mondiali: Balogun titolare

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Il 'caso' Balogun infiamma Stati Uniti-Belgio, gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale. La revoca della squalifica dell'attaccante crea un precedente che ha scosso il mondo politico del calcio. In campo al momento ci sarà, a guidare l'attacco di Pochettino con alle sue spalle Dest-Mckennie-Pulisic. Rudi Garcia, invece, dovrebbe far partire Lukaku ancora una volta dalla panchina

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