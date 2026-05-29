Usa-Belgio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Tra le polemiche per il caso Balogun si disputa il match tra Stati Uniti e Belgio. Pochettino schiera titolare l'attaccante 'reintegrato' dalla Fifa, alle sue spalle Dest, McKennie e Pulisic. Garcia senza De Bruyne e Doku, giocano Lukebakio e Raskin. De Ketelaere preferito a Lukaku. Si gioca a Seattle, calcio d'inizio alle 2
CASO BALOGUN, TRUMP AMMETTE LA TELEFONATA - BELGIO, RICORSO RESPINTO
LE FORMAZIONI UFFICIALI
STATI UNITI (4-2-3-1): Freese; Ream, Richards, Freeman, Robinson; Adams, Tillman; Dest, Mckennie, Pulisic; Balogun. Ct. Pochettino
BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Onana, Raskin; Lukebakio, Tielemans, Trossard; De Ketelaere. Ct Garcia
Le formazioni ufficiali
STATI UNITI (4-2-3-1): Freese; Ream, Richards, Freeman, Robinson; Adams, Tillman; Dest, Mckennie, Pulisic; Balogun. Ct. Pochettino
BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Onana, Raskin; Lukebakio, Tielemans, Trossard; De Ketelaere. Ct Garcia
Statistiche e curiosità
Dopo aver battuto il Belgio 3-0 ai Mondiali del 1930, gli Stati Uniti hanno perso tutti i sei successivi scontri diretti in tutte le competizioni, subendo una media di 2.5 gol a partita nel parziale.
L'arrivo degli Usa allo stadio di Seattle
Belgio, tre successi nelle ultime tre contro nazionali della CONCACAF
Il Belgio ha vinto le ultime tre partite ai Mondiali contro nazionali della CONCACAF, un successo in più rispetto alle precedenti sei complessive (2 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte). L'unico incontro con avversarie di questa confederazione nella fase a eliminazione diretta finora è stato il 2-1 sugli Stati Uniti negli ottavi di finale del 2014.
Stati Uniti, settima gara agli ottavi di un Mondiale
Quella contro il Belgio sarà la settima partita degli Stati Uniti agli ottavi di finale della Coppa del Mondo; nelle sei precedenti la nazionale americana ha perso cinque volte - fa eccezione il 2-0 contro il Messico nel 2002.
Belgio, cinque vittorie nelle ultime sette nella fase a eliminazione diretta
Il Belgio ha vinto cinque delle ultime sette partite nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali; nella più recente disputata, i Diavoli Rossi hanno battuto il Giappone per 3-2 (2018).
Stati Uniti, due o più gol segnati nelle quattro gare di questo Mondiale
Gli Stati Uniti hanno segnato due o più gol in tutte le quattro partite disputate ai Mondiali 2026, diventando la prima nazionale - tra quelle non europee e sudamericane - a realizzare più di una rete in quattro gare consecutive nella fase finale del torneo. L'unica nazione ospitante che finora ci è riuscita in ciascuna delle prime cinque sfide di un Mondiale è stato il Brasile nel 1950.
Belgio, un solo gol segnato nel primo tempo in questo Mondiale
Il Belgio ha segnato solo uno dei nove gol in questo Mondiale nel primo tempo. La percentuale realizzativa dei Diavoli Rossi nei primi tempi della competizione è del 2.6% (1/39), contro il 14% registrato nel corso della ripresa (7/50).
Stati Uniti, tre vittorie in quattro gare in questo Mondiale
Gli Stati Uniti hanno vinto tre delle quattro partite disputate in questo Mondiale (1 sconfitta), il loro record in una singola edizione del torneo, eguagliando già il numero di successi ottenuti nelle precedenti quattro partecipazioni complessive (tre): 2006 (0), 2010 (1), 2014 (1) e 2022 (1).
Tielemans, con il Senegal rete più tardiva segnata in un Mondiale
Youri Tielemans ha segnato il gol vittoria del Belgio contro il Senegal nel turno precedente al minuto 124:44, la rete più tardiva mai realizzata in una partita dei Mondiali dal 1966. In quest'occasione, il Belgio è diventato la prima squadra a superare un turno a eliminazione diretta dopo essere stata sotto di due o più gol dai tempi della rimonta proprio dei Diavoli Rossi contro il Giappone nel 2018.
Trossard, 16 occasioni create in questo Mondiale
Leandro Trossard ha creato 16 occasioni su azione in questo Mondiale, il secondo dato più alto per un giocatore in una delle ultime tre edizioni (2018, 2022, 2026), dopo le 17 di Lionel Messi del 2022. Si tratta del record per un giocatore del Belgio dal 1966 e del miglior dato per un calciatore europeo nella fase finale del torneo dalle 17 di Mesut Özil nel 2014.