Tra le polemiche per il caso Balogun si disputa il match tra Stati Uniti e Belgio. Pochettino schiera titolare l'attaccante 'reintegrato' dalla Fifa, alle sue spalle Dest, McKennie e Pulisic. Garcia senza De Bruyne e Doku, giocano Lukebakio e Raskin. De Ketelaere preferito a Lukaku. Si gioca a Seattle, calcio d'inizio alle 2

CASO BALOGUN, TRUMP AMMETTE LA TELEFONATA - BELGIO, RICORSO RESPINTO