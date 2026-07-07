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Egitto, Ct Hassan: "Non capisco nostro gol annullato, volevano salvare Argentina?"

Mondiali

Dopo la rimonta subita dall’Argentina e l'eliminazione agli ottavi dal Mondiale, la rabbia del Ct egiziano: "Non sappiamo perché è stato annullato uno dei nostri gol- le parole di Hassan- Forse volevano tenere in gara i campioni del mondo e Messi? È una vittoria immeritata per l’Argentina"

ARGENTINA-EGITTO 3-2PAGELLE - TABELLONE

La sconfitta in rimonta per 2-3 contro l’Argentina non è andata giù al Ct dell'Egitto Hossam Hassan. Il commissario tecnico egiziano, dopo il ko negli ottavi e l’eliminazione dai Mondiali, non ha nascosto la rabbia in un’intervista: "Eravamo la squadra migliore -le parole di Hassan- Quel che è successo non è né giusto né corretto. Uno dei nostri gol (quello che avrebbe dato il 2-0 all’Egitto, segnato al 58’ da Zico, poi autore comunque del secondo gol al 67’, ndr) è stato annullato (dopo revisione Var, ndr) e non sappiamo perché”. 

Egitto, proteste anche sul gol di Enzo Fernandez

Dubbi, da parte del Ct, anche sull’azione che ha portato al gol di Enzo Fernandez e poi alla vittoria all’Argentina, viziato secondo l’Egitto, da un fallo in area egiziana: "C'è stato anche un fallo su Fathy. Forse volevano tenere i campioni del mondo in gara? Forse volevano che Messi rimanesse in lizza? Nel calcio, a volte ci sono fattori esterni che vanno oltre gli aspetti tecnici. I campioni del mondo hanno ricevuto supporto a tutti i livelli. Ho detto all'arbitro che quello che stava succedendo non era giusto. È una vittoria immeritata per l'Argentina, abbiamo subito un'ingiustizia".

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