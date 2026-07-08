Mondiali 2026, le news di oggi LIVE

Una rimonta in 13 minuti regala il passaggio del turno all'Argentina contro l'Egitto. Al termine della gara, Leo Messi si è lasciato andare in un pianto di gioia, che ha spiegato così nel post partita in zona mista: "La verità è che è stato un momento di liberazione. Quando ho sbagliato il rigore sentivo di aver deluso la squadra"