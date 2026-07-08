Mondiali 2026, le news di oggi LIVE

Prima giornata senza partite di questo Mondiale 2026. Con le vittorie di Argentina e Svizzera, sono finiti gli ottavi di finale e domani si riparte con i quarti. Tutti gli aggiornamenti e le news live della giornata di mercoledì 8 luglio
I giocatori con più presenze nella storiai giocatori con più presenze nella storia
Cristiano Ronaldo chiude a quota 27 dopo l'eliminazione del Portogallo. Solo Messi meglio di lui
Ronaldo chiude i Mondiali a quota 27 presenze: solo Messi meglio di luiVai al contenuto
Il tabellone delle big: possibili avversarie e incroci
Il possibile percorso delle big verso la finale con tutti i possibili incroci
Mondiali, l'Argentina ha davvero il percorso più facile? I tabelloni delle bigVai al contenuto
Le partite decise da rimonte e gol nei minuti di recupero
Considerando i gol oltre il 90' (e il 120'), ne sono già stati segnati più di quelli realizzati nella fase a eliminazione diretta sommando tutte le edizioni passate
Mondiali last minute: gol e rimonte nei minuti di recupero come mai primaVai al contenuto
Messi sempre più marcatore all-time
Mostruoso. Dopo aver sbagliato il 4° rigore in carriera ai Mondiali, il fuoriclasse argentino ha segnato il suo 21° gol in una Coppa del Mondo, l'8° di questa edizione. Resta aperta la grandissima sfida con Mbappé
Ancora Messi, sale a quota 21: i migliori bomber di sempre ai MondialiVai al contenuto
Argentina, Messi: "Le lacrime a fine partita un momento di liberazione"
Una rimonta in 13 minuti regala il passaggio del turno all'Argentina contro l'Egitto. Al termine della gara, Leo Messi si è lasciato andare in un pianto di gioia, che ha spiegato così nel post partita in zona mista: "La verità è che è stato un momento di liberazione. Quando ho sbagliato il rigore sentivo di aver deluso la squadra"
Messi e le lacrime a fine partita: 'Un momento di liberazione'Vai al contenuto
Classifica marcatori, Messi stacca Haaland e Mbappé
Messi segna ancora e stacca Haaland e Mbappé, in una sfida in vetta alla classifica marcatori sempre più avvincente
Messi stacca nuovamente Haaland e Mbappé: la classifica marcatori dei MondialiVai al contenuto
Dal Mondiale al Mercato: la Juve ci prova per il Dibu Martinez
Impegnato al Mondiale ma con un occhio rivolto al mercato. L'argentino resta il primo nome per la porta (con Vicario sullo sfondo). Dopo i contatti nella giornata di martedì 7 luglio, l'Ad Carnevali e il neo Cfo Massara incontreranno l'agente del giocare per capire i costi dell'investimento per portarlo a Torino
Calciomercato Juve, Carnevali e Massara incontreranno l'agente del Dibu: la situazioneVai al contenuto
Mentre ci sono le lacrime di Messi
Prima il rigore sbagliato e l'eliminazione agli ottavi a un passo, poi la rimonta (con gol) e le lacrime di gioia a fine partita. Un'altra serata indimenticabile per Messi, ancora una volta trascinatore dell'Argentina contro l'Egitto. Al termine del match, il numero 10 è scoppiato in lacrime, per poi esser "festeggiato" dai suoi compagni di squadra. Le foto dell'ennesima serata magica per il popolo argentino
Messi scoppia in lacrime dopo Argentina-Egitto (sì, è anche umano). FOTOVai al contenuto
Rabbia Egitto, il Ct: "Non capisco il gol annullato"
Dopo la rimonta subita dall’Argentina e l'eliminazione agli ottavi dal Mondiale, la rabbia del Ct egiziano: "Non sappiamo perché è stato annullato uno dei nostri gol- le parole di Hassan- Forse volevano tenere in gara i campioni del mondo e Messi? È una vittoria immeritata per l’Argentina"
Rabbia Egitto, il Ct: 'Non capisco gol annullato'Vai al contenuto
Argentina ai quarti, Marianella: "Forse abbiamo capito perché è campione del mondo"
Dopo la leggendaria rimonta dell’Argentina sull’Egitto, Massimo Marianella commenta la prestazione della squadra di Scaloni che, al 79’ perdeva 2-0
Argentina ai quarti, Marianella: 'Forse abbiamo capito perché è campione del mondo'Vai al contenuto
Le pagelle di Argentina-Egitto 3-2
Nell'Argentina tutti male nel primo tempo, nella ripresa Messi si riabilita e diventa il trascinatore della squadra. Decisivo anche Lautaro Martinez con l'assist a Enzo Fernandez. L'Egitto ha un protagonista assoluto, Shobeir, che con le sue parate (respingendo anche un rigore a Messi) fa sognare i suoi
Le pagelle di Argentina-Egitto 3-2Vai al contenuto
Argentina, che rimonta! 3 gol in 13'
I campioni in carica dell’Argentina passano ai quarti al termine di un’altra partita soffertissima e incredibile, ripresa tra il 79’ e l’83’ dopo essere andati sotto 0-2 e vinta con il gol del 3-2 di Enzo Fernandez al 92’. L’Egitto passa in vantaggio al 15’ con Ibrahim, poi Messi si fa parare un rigore da un super Shoubir. Nella ripresa 2-0 di Zico, Romero accorcia, Messi si riscatta e fa 2-2, Enzo Fernandez la ribalta