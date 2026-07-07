Lionel Messi non è riuscito a trattenere le lacrime dopo la storica rimonta in 13 minuti contro l'Egitto ad Atlanta, che ha garantito la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale. "È stato un sollievo per tutti - ha dichiarato dopo la vittoria in zona mista -. Onestamente, sono felice di esserci qualificati e per come ci siamo riusciti. Sul 2-0 la partita si è fatta difficile. È stato emozionante riuscire a ribaltare il risultato. Abbiamo sofferto molto, ma questo è il Mondiale. Tutte le partite sono uguali. Tutto è molto equilibrato. Sono molto contento".

Messi sul rigore: "Sentivo di aver deluso la squadra"

Una rimonta possibile grazie a un gruppo che non ha mai mollato, come sottolineato dal loro capitano. "Come dico sempre, questo gruppo non molla mai e ci prova fino alla fine. Siamo stati fortunati a segnare il gol di Cuti all'inizio, avevamo ancora tempo e siamo riusciti a ribaltare la situazione nei 90 minuti. Quello che questo gruppo ha fatto oggi è stato incredibile. Sono molto felice, molto contento che la gente possa continuare a divertirsi. Spero che continuiamo così", ha dichiarato. Poi sull'esultanza finale, un pianto di gioia per il passaggio del turno, dopo una partita in cui il 10 ha sbagliato anche un calcio di rigore. "La verità è che è stato un momento di liberazione, una liberazione per tutti noi. Provavo una rabbia intensa per il rigore che avevo sbagliato e per il modo in cui l'avevo calciato. Sentivo di aver deluso la squadra in quel momento così importante. Ma per fortuna, alla fine il destino aveva ancora qualcosa di speciale in serbo per me, e sono riuscito a segnare il gol del pareggio. È stata una liberazione enorme e una gioia immensa per noi e per quei tifosi che sono venuti a sostenerci, dimostrando ogni giorno cosa significhi essere argentini e quanto orgoglio ci trasmettano", ha concluso Messi.