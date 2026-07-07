Ultimi due ottavi di finale in programma oggi, 7 luglio: alle 18.00 scende in campo l'Argentina campione in carica, che ad Atlanta affronta l'Egitto di Salah. Alle 22.00, invece, spazio a Svizzera-Colombia a Vancouver
Dopo i risultati nella notte di Portogallo-Spagna e Stati Uniti-Belgio, oggi, 7 luglio, si completa il quadro dei quarti con gli ultimi due ottavi di questo Mondiale. Alle 18.00 giocano l'Argentina e l'Egitto ad Atlanta, mentre alle 22.00 tocca alla Svizzera, che sfida a Vancouver la Colombia. Le vincenti di queste due sfide si affronteranno il 12 luglio a Kansas City.
Il calendario e le partite di oggi
- ARGENTINA-EGITTO: martedì 7 luglio, ore 18.00, Atlanta Stadium
- SVIZZERA-COLOMBIA: martedì 7 luglio, ore 22.00, Vancouver Stadium