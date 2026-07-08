Al termine della vittoria in rimonta contro l'Egitto, Lautaro Martinez ha parlato di Lionel Messi: "È la nostra guida, il nostro riferimento, il nostro leader. Oggi vederlo correre così e alla fine vederlo piangere… Come gli ho detto in campo, spero che se la gusti la vittoria perché se la merita"
MESSI: "LE LACRIME UN MOMENTO DI LIBERAZIONE" - MONDIALI, LE NEWS LIVE
Un gol e un assist: Lionel Messi è stato ancora protagonista nell'Argentina, decisivo nella vittoria per 3-2 in rimonta della nazionale albiceleste contro l'Egitto. Eppure la partita della Pulce non è stata perfetta visto che nel primo tempo ha sbagliato un importante calcio di rigore. Anche per questo, l'argentino dopo il triplice fischio si è lasciato andare a un pianto liberatorio che ha fatto il giro del mondo. "È la nostra guida, il nostro riferimento, il nostro leader - ha detto Lautaro Martinez al termine dell'incontro -. Oggi vederlo correre così e alla fine vederlo piangere… Come gli ho detto in campo, spero che si gusti la vittoria perché se la merita. Noi abbiamo dato tutto, per noi stessi ma soprattutto per lui, perché è il suo ultimo Mondiale e a noi ha dato tantissimo. Tutto quello che ci dimostra ogni giorno me lo tengo per me, perché è incredibile".
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"Partita difficile ma abbiamo dimostrato un carattere incredibile"
L'attaccante dell'Inter parlando della partita ha poi aggiunto: "È stata una sfida molto difficile, che si è complicata sullo 0-2. Alla fine abbiamo insistito nel cercare di continuare ad attaccare. Anche nel primo tempo abbiamo avuto moltissime occasioni, ma nella seconda frazione, soprattutto dopo il secondo gol subito, la squadra ha dimostrato un carattere incredibile, umiltà e disponibilità al sacrificio. Alla fine ci siamo qualificati grazie allo sforzo nell'ultima parte della partita".
"Ucciderei e morirei per questi colori"
Lautaro Martinez ha dimostrato in più occasioni la passione che lo lega all'Argentina. Anche per questo l'attaccante dell'Inter su Instagram ha pubblicato una serie di immagini della partita contro l'Egitto, a partire proprio da uno scatto con Messi, commentando: "Ucciderei e morireri per questi colori".