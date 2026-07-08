Un gol e un assist: Lionel Messi è stato ancora protagonista nell'Argentina, decisivo nella vittoria per 3-2 in rimonta della nazionale albiceleste contro l'Egitto. Eppure la partita della Pulce non è stata perfetta visto che nel primo tempo ha sbagliato un importante calcio di rigore. Anche per questo, l'argentino dopo il triplice fischio si è lasciato andare a un pianto liberatorio che ha fatto il giro del mondo. "È la nostra guida, il nostro riferimento, il nostro leader - ha detto Lautaro Martinez al termine dell'incontro -. Oggi vederlo correre così e alla fine vederlo piangere… Come gli ho detto in campo, spero che si gusti la vittoria perché se la merita. Noi abbiamo dato tutto, per noi stessi ma soprattutto per lui, perché è il suo ultimo Mondiale e a noi ha dato tantissimo. Tutto quello che ci dimostra ogni giorno me lo tengo per me, perché è incredibile".

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