Dopo un giorno di pausa, iniziano i quarti di finale del Mondiale. Si parte con Francia-Marocco (in programma alle 22 ora italiana), con la vincente che affronterà quella di Spagna-Belgio. Tutti gli aggiornamenti e le news live della giornata di giovedì 9 luglio
in evidenza
Mondiale 2026, i risultati e quello che devi sapere
- Italia campione: Sky celebra i 20 anni dal Mondiale 2006
- Malagò: "I successi del passato sono uno stimolo per il futuro"
- Le probabili formazioni di Francia-Marocco
- I 20 giocatori diffidati a rischio squalifica
- Il tabellone del Mondiale
- Il possibile percorso delle big
- Chi vince il Mondiale secondo il supercomputer Opta
- La classifica dei marcatori
- Il rendimento dei 66 giocatori di Serie A
- Mondiali, tutti gli MVP
Rientra l'allarme in casa Norvegia
Dopo le indiscrezioni arrivate dall'Inghilterra su un presunto focolaio di influenza nel ritiro della Norvegia, il medico della nazionale Ola Sand ha rassicurato tutti: "Va bene che ci credano, ma è tutto sotto controllo. Tutti i giocatori stanno bene adesso". Anche i media norvegesi hanno ridimensionato la vicenda: TV 2 Sport parla di titoli "esagerati" della stampa inglese e conferma che la situazione sanitaria della squadra è tornata alla normalità.
Dal Portogallo: Jorge Jesus sempre più vicino a diventare nuovo Ct
Secondo quanto riportato da A Bola, il presidente della Federcalcio portoghese Pedro Proença ha già incontrato il tecnico per definire gli ultimi dettagli dell'accordo, che dovrebbe essere chiuso entro il weekend. Tra le novità ci sarebbe anche il possibile ingresso di Pepe nello staff tecnico: l'ex difensore, che ha chiuso la carriera dopo Euro 2024, è considerato da Jorge Jesus una figura fondamentale per il gruppo e potrebbe accettare la proposta
Chi vincerà il Mondiale secondo il Supercomputer Opta
Le percentuali per i quarti di finale, le favorite in semifinale e la possibile finalissima ad oggi: ecco cosa dice l'algoritmo di Opta in vista di Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera
Chi vincerà il Mondiale? Le percentuali Opta prima dei quartiVai al contenuto
Le probabili formazioni di Francia-Marocco
Deschamps potrebbe recuperare Tchouameni, ma il favorito resta Kone a centrocampo. Marocco con il dubbio Saibari: c'è Rahimi dal 1' in attacco
Le probabili formazioni di Francia-MaroccoVai al contenuto
Malagò: "I successi del passato sono uno stimolo per il futuro"
"I successi del passato rappresentano uno stimolo per il futuro", ha detto Giovanni Malagò, presidente della Figc, nel giorno in cui si celebrano i 20 anni dal Mondiale vinto nel 2006 dagli azzurri. "Dalle vittorie del passato la Nazionale deve trovare un nuovo slancio per poter rivivere al più presto quelle straordinarie emozioni. È nostro dovere lavorare ogni giorno affinché si torni a competere per questi successi. La maglia azzurra è orgoglio e appartenenza, un simbolo da onorare e il miglior volano possibile dei valori dello sport italiano nel mondo"
Italia campione: Sky celebra i 20 anni dal Mondiale 2006
Riavvolgere il tempo e rivivere la giornata che ha portato alla vittoria del Mondiale di Germania del 2006 è possibile: giovedì 9 luglio su Sky Sport sembra di essere tornati indietro di vent'anni... Su Sky Sport Calcio è possibile rivedere tutti i programmi, ora per ora, come se fosse allora. Programmazione dedicata anche su Sky Sport 24 e Sky Sport Legend. In onda, inoltre, in versione integrale, "L'Uomo della Domenica - Marcello Lippi, Mare Dentro". Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere
Sky celebra i 20 anni dal Mondiale 2006Vai al contenuto
Deschamps: "Arbitro argentino? Speriamo sia bravo"
Dalle condizioni di Tchouameni fino all'arbitro del match contro il Marocco, passando per la mancata revoca del cartellino giallo a Olise: le parole di Didier Deschamps
Deschamps: 'Arbitro argentino? Il nostro avversario è il Marocco'Vai al contenuto
Messico, Rafa Marquez al posto di Aguirre
Dopo l'eliminazione ai Mondiali contro l'Inghilterra, il Messico ha scelto Rafa Márquez come nuovo commissario tecnico al posto di Javier Aguirre. Il comunicato della Federcalcio messicana: "Con questa scelta diamo continuità al Progetto Sportivo 2030, iniziato nel 2024, quando Rafa Márquez è stato annunciato come collaboratore tecnico di Javier Aguirre"
Messi permettendo, la prima anti-Francia è diventata l'Inghilterra
Il tabellone adesso è piuttosto equilibrato: le quattro maggiori favorite della vigilia (Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina) potrebbero incontrarsi in semifinale. Premettendo che nel calcio tutto può succedere, per quanto visto finora Kane e compagni sembrano i rivali più credibili della corazzata francese
Messi permettendo, la prima anti-Francia è diventata l'InghilterraVai al contenuto
La Germania ha scelto Klopp per tornare a essere la Germania
Dopo dodici anni di delusioni e il fallimento delle gestioni Flick e Nagelsmann, la Germania si affida a Jurgen Klopp. Il tecnico che ha rilanciato Dortmund e Liverpool dovrà restituire identità e ambizione a una nazionale smarrita dal trionfo mondiale del 2014
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Iniziano i quarti di finale: il tabellone completo
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Come stanno andando gli 'italiani'?
Il rendimento dei giocatori della Serie A ancora impegnati al Mondiale:
Il rendimento dei 66 giocatori del nostro campionato al MondialeVai al contenuto
L'Argentina ha davvero il percorso più facile?
Il possibile percorso delle big: il tabellone completo dai quarti alla finale del Mondiale
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Gli Mvp del Mondiale
Messi già al quarto premio: chi sono stati i migliori in assoluto fin qui?
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Chi è Kobel, il portiere eroe che ha fatto la storia della Svizzera
Una delle sue caratteristiche è la visualizzazione: passa ore da solo in una stanza a immaginare gli scenari della partita prima di scendere in campo
Dalla visualizzazione ai rigori parati: chi è Kobel, il portiere eroe che ha fatto la storia della SvizzeraVai al contenuto
Un Messi senza età continua a togliere l'Argentina dai guai
Ben 15 li ha segnati dopo i 35 anni: un extraterrestre che sembra eterno, molto più in forma di tanti suoi compagni di squadra più giovani
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Collina: "Gli arbitri non sono influenzati da nessuno, nemmeno da Infantino"
"Nessuno può mettere in dubbio l'integrità degli ufficiali di gara dei Mondiali. E nessuno può sostenere che l'arbitraggio Fifa possa essere influenzato da chicchessia, nemmeno dal presidente Gianni Infantino". Così, in un'intervista al sito della Federcalcio internazionale, Pierluigi Collina, responsabile arbitrale della stessa Fifa, fa il punto sulla fase finale della Coppa del Mondo, arrivata ai quarti di finale. Infantino "ha sempre dimostrato - ha aggiunto Collina - pieno sostegno alla squadra arbitrale della Fifa, confidando nella nostra capacità di operare in totale indipendenza. Gli ufficiali di gara prendono decisioni in buona fede e, proprio come i giocatori e gli allenatori, cercano sempre di dare il massimo". Facendo un bilancio della prima parte dei Mondiali 2026, Collina ha detto che "nel complesso siamo soddisfatti. Tuttavia, con un numero così elevato di partite giocate in un arco di tempo relativamente breve, è normale che qualcosa non sia andato come previsto". Tra gli epidosi analizzati da Collina, quello di un gol annullato (giustamente secondo l'ex arbitro italiano) all'Egitto, sul puntaggio di 1-0 per la squadra africana, nella gara degli ottavi poi vinta dall'Argentina per 3-2 e che ha provocato grandi polemiche. "Attia - ha spiegato Collina - ha chiaramente calpestato il piede di Lisandro Martínez. Dopo ogni gol, il Var controlla la fase di possesso palla in fase offensiva (App). Se viene identificato un fallo nella fase di costruzione dell'azione (come successo in questo caso) e si ritiene che abbia avuto un impatto sul gol, il Var raccomanderà una revisione. Non esiste un limite definito né per quanto riguarda la distanza dalla porta né per il lasso di tempo tra l'episodio e il gol". Quindi, secondo Collina, la decisione presa dall'arbitro francese Letezier è stata corretta
Lautaro: "Messi il nostro leader. Vederlo piangere alla fine... "
"È la nostra guida, il nostro riferimento, il nostro leader. Vederlo correre così e alla fine vederlo piangere… Come gli ho detto in campo, spero che se la gusti la vittoria perché se la merita": le parole del capitano dell'Inter sul connazionale
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I 20 giocatori diffidati ai quarti di finale
Olise & Co: chi sono i giocatori a rischio squalifica in questi quarti di finale del Mondiale
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Iniziano i quarti di finale
Stasera si parte con Francia-Marocco, in programma alle ore 22 italiane allo stadio di Boston