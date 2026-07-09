Il 9 luglio 2006 gli azzurri di Marcello Lippi conquistavano il quarto Mondiale della nostra storia, oggi invece assistiamo alla terza edizione consecutiva da casa. Eppure, da questo Mondiale, studiando gli esempi di Marocco, Norvegia, Brasile e Germania, si possono intuire le scelte giuste (e sbagliate) per riportare il nostro movimento ai massimi livelli
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