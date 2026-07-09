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Brasile, Romario attacca Ancelotti: "Non può restare Commissario Tecnico"

BRASILE

L'ex attaccante del Brasile contro Ancelotti, dopo l'eliminazione agli ottavi del Mondiale: "Non può restare Ct del Brasile. La partita con la Norvegia è stata una vergogna. Lui ha commesso molti errori"

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"Non può restare ct del Brasile. Fossi stato in federazione sarei entrato negli spogliatoi lo avrei mandato all'inferno e gli avrei stracciato il contratto immediatamente. La partita con la Norvegia è stata una vergogna, lo porterei anche in tribunale. Poi vediamo cosa succede, ma non può rimanere". L'ex attaccante del Brasile Romario attacca il ct verdeoro Carlo Ancelotti, pochi giorni dopo la sconfitta contro la Norvegia agli ottavi del Mondiale. "Non ho nemmeno capito cosa pensasse di fare in campo: togli Bruno Guimaraes per mettere Ederson in fascia? E lo fai perché non hai convocato altri terzini. Si fa male un terzino e tu convochi un centrale? Capisco che non ce ne siano tanti, ma ci sarà qualcuno meglio di Ederson in quel ruolo?", aggiunge Romario.  "Abbiamo avuto Dunga, ha perso e se n'è andato. Abbiamo avuto Felipe Scolari, che ha vinto la Coppa e lui è rimasto. Abbiamo avuto Tite, che ha perso, lui è rimasto e ha perso di nuovo. Ora abbiamo questo dannato Ancelotti, che ha perso e continuerà a farlo. Ha commesso molti errori in questo Mondiale e voi della stampa non dite nulla. Se fosse stato un allenatore brasiliano, lo avreste già fatto a pezzi. Ma siccome è straniero, nessuno dice niente".

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