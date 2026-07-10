Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida con la Spagna, Romelu Lukaku ha parlato del suo futuro: “Dove mi vedo tra quattro anni? Potrei rispondere in tanti modi diversi. Sicuramente voglio giocare per la mia nazionale il più a lungo possibile. L’ultimo è stato un anno molto difficile per me. Rudi è venuto da me ad aprile e abbiamo avuto una bella conversazione. Mi ha chiesto cosa mi aspettassi e io gliel’ho detto. So bene qual è il mio ruolo in questa squadra. Giocare titolare sempre sarebbe autodistruttivo per me. Ne ho parlato con lo staff medico e con Rudi. Mi piace entrare a partita in corso e avere un impatto. Al momento per me questa è la situazione migliore”