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Mondiali 2026, le news di oggi in diretta live. Mbappé rassicura: "Sto bene"

live Mondiali

La Francia ha battuto 2-0 il Marocco e ha raggiunto le semifinali ma al termine della partita Mbappé è stato visto con del ghiaccio sulla caviglia. L'attaccante del Real Madrid ha rassicurato tutti: "Sto bene". Intanto continuano i quarti di finale dei Mondiali: alle 21 c'è Spagna-Belgio. Nel frattempo la Fifa ha dato due giornate di squalifica a Quansah dell'Inghilterra dopo l'espulsione col Messico. Qui tutti gli aggiornamenti e le news live della giornata di venerdì 10 luglio

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Lukaku: "Dove mi vedo tra quattro anni? Potrei rispondere in tanti modi"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida con la Spagna, Romelu Lukaku ha parlato del suo futuro: “Dove mi vedo tra quattro anni? Potrei rispondere in tanti modi diversi. Sicuramente voglio giocare per la mia nazionale il più a lungo possibile. L’ultimo è stato un anno molto difficile per me. Rudi è venuto da me ad aprile e abbiamo avuto una bella conversazione. Mi ha chiesto cosa mi aspettassi e io gliel’ho detto. So bene qual è il mio ruolo in questa squadra. Giocare titolare sempre sarebbe autodistruttivo per me. Ne ho parlato con lo staff medico e con Rudi. Mi piace entrare a partita in corso e avere un impatto. Al momento per me questa è la situazione migliore”

Mbappé rassicura: "Botta alla caviglia? Sto bene"

Mbappé è stato il grande protagonista della sfida contro il Marocco ma al termine della partita è stato visto con del ghiaccio sulla caviglia destra. I tifosi dei Blues si sono subito preoccupati ma l'attaccante del Real Madrid a beIN Sports ha voluto subito rassicurare tutti: "Sto bene, ho preso una botta alla caviglia ma sto bene"

Mbappe

Le pagelle di Francia-Marocco

Le pagelle di Francia-Marocco: vincono Mbappé &amp;Co, ma l'MVP è Bono

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Francia-Marocco 2-0: decidono Mbappé e Dembelé, Bleus in semifinale

La Nazionale di Deschamps conquista la terza semifinale consecutiva a un Mondiale battendo il Marocco per 2-0. Primo tempo di dominio francese ma la nazionale africana resiste: Mbappé sbaglia un rigore e Digne colpisce la traversa. Nella ripresa i 'Bleus' accelerano e in 6' tra il 60' e il 66' segnano prima con Mbappé e poi con Dembelé. Il Marocco ci prova ma la Francia controlla. In semifinale affronterà la vincente di Belgio-Spagna

Le probabili formazioni di Spagna-Belgio

Spagna e Belgio si sfidano nei quarti di finale dei Mondiali: chi vince affronterà in semifinale una tra Francia e Marocco. De la Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja, con Yamal a destra e Oyarzabal centravanti. Recuperato Nico Williams che dovrebbe comunque partire in panchina. Nel Belgio possibile ritorno dal 1' di De Bruyne mentre De Ketelaere resta favorito su Lukaku come falso nove

Spagna-Belgio, le probabili formazioni dei quarti di finale del Mondiale

Spagna-Belgio, le probabili formazioni dei quarti di finale del Mondiale

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La partita di oggi

Alle 21 il secondo quarto di finale: dopo Francia-Marocco, tocca a Spagna e Belgio. La vincente sfiderà i transalpini in semifinale

Il tabellone dei quarti

Tabellone del Mondiale: Francia prima semifinalista

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