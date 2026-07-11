Tragedia nel calcio sudafricano: è morto a soli 25 anni Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns e della Nazionale sudafricana. Il giocatore aveva preso parte ai Mondiali 2026, disputando tutte le gare del girone e restando poi in panchina nella sfida degli ottavi contro il Canada. La conferma è arrivata dalla Caf e dal Ministero dello Sport sudafricano

Il calcio sudafricano piange Jayden Adams, morto all'età di 25 anni. La notizia è stata confermata dai profili social della Caf, dal 'Ministero dello Sport, dell'Arte e della Cultura sudrafricano' e dal South African Football Players Union (SAFPU), che ha espresso il proprio cordoglio definendo la morte del centrocampista "una perdita immensa" per la famiglia, i compagni di squadra, il suo club Mamelodi Sundowns, la Nazionale e tutto il movimento calcistico del Paese. Adams aveva preso parte ai Mondiali 2026 con il Sudafrica, disputando da titolare la partita contro la Corea del Sud, ed entrando a gara in corso nei match contro Messico e Repubblica Ceca.

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Chi era Jayden Adams Era considerato uno dei talenti emergenti del calcio sudafricano. Cresciuto nel settore giovanile dello Stellenbosch, Adams si era imposto come uno dei centrocampisti più promettenti del calcio sudafricano, collezionando oltre 130 presenze con il club. A inizio 2025 era passato ai Mamelodi Sundowns, dove aveva confermato il suo valore contribuendo alla conquista del campionato e della CAF Champions League.

Infantino: "Incredibilmente triste apprendere questa notizia" Il cordoglio del Presidente della Fifa Gianni Infantino sul proprio profilo Instagram: "È incredibilmente triste apprendere che il centrocampista del Sudafrica Jayden Adams è scomparso a poche settimane dalla storica partecipazione della sua nazionale ai Mondiali FIFA. I miei pensieri e le mie più sentite condoglianze, così come quelli di tutta la FIFA e della comunità calcistica mondiale, sono rivolti alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi compagni di squadra. Il giocatore dei Bafana Bafana e dei Mamelodi Sundowns mancherà profondamente a tutti. Che possa riposare in pace."

Il comunicato del Ministero dello Sport sudafricano Il Ministero dello Sport, delle Arti e della Cultura del Sudafrica ha dedicato un commosso messaggio a Jayden Adams, definendolo "uno dei talenti più brillanti del calcio sudafricano". Nel comunicato viene ripercorsa la carriera del centrocampista, dalla crescita nello Stellenbosch al trasferimento ai Mamelodi Sundowns, fino ai successi conquistati e alla partecipazione ai Mondiali 2026, dove contribuì allo storico approdo del Sudafrica alla fase a eliminazione diretta. Il ministro Gayton McKenzie ha inoltre ricordato come Adams fosse sceso in campo contro la Repubblica Ceca poche ore dopo aver appreso della morte della nonna, sottolineandone il carattere e la professionalità. Il comunicato si conclude con un appello a rispettare la privacy della famiglia, precisando che le cause della morte non sono ancora state confermate.

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