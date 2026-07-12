Con le vittorie di Inghilterra e Argentina si delinano le due semifinali del Mondiale 2026 (dall'altra parte del tabellone si affronteranno Francia e Spagna), in programma rispettivamente martedì 14 e mercoledì 15 luglio. Due giorni di pausa dalle partite ma non mancano le news e gli aggiornamenti di tutto quello che sta succedendo oltreoceano

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