Con le vittorie di Inghilterra e Argentina si delinano le due semifinali del Mondiale 2026 (dall'altra parte del tabellone si affronteranno Francia e Spagna), in programma rispettivamente martedì 14 e mercoledì 15 luglio. Due giorni di pausa dalle partite ma non mancano le news e gli aggiornamenti di tutto quello che sta succedendo oltreoceano
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Mondiale 2026, i risultati e quello che devi sapere
Inghilterra in semifinale
La nazionale di Tuchel, trascinata da Bellingham, ribalta la Norvegia 2-1 ai supplementari e conquista la semifinale (la quarta della sua storia). Al 36' la sblocca la magia di Schjelderup, ma nel recupero del primo tempo pareggia il n. 10 dell'Inghilterra. All'inizio della ripresa gol annullato a Heggem, poi a un quarto d'ora dal termine Ajer colpisce una traversa: si va ai supplementari, dove segna ancora Bellingham e firma la seconda doppietta consecutiva che fa sognare gli inglesi
Inghilterra in semifinale: Norvegia rimontata 2-1Vai al contenuto
Haaland, contro l'Inghilterra la prima senza gol. I numeri
Solo 21 tocchi contro l'Inghilterra per Erling Braut Haaland, sostituito per la prima volta in questo Mondiale, nella sua prima partita senza gol