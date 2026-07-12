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Mondiali 2026, le news di oggi in diretta live

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Con le vittorie di Inghilterra e Argentina si delinano le due semifinali del Mondiale 2026 (dall'altra parte del tabellone si affronteranno Francia e Spagna), in programma rispettivamente martedì 14 e mercoledì 15 luglio. Due giorni di pausa dalle partite ma non mancano le news e gli aggiornamenti di tutto quello che sta succedendo oltreoceano

MONDIALI, LE NEWS LIVE

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Mondiale 2026, i risultati e quello che devi sapere

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Inghilterra in semifinale

La nazionale di Tuchel, trascinata da Bellingham, ribalta la Norvegia 2-1 ai supplementari e conquista la semifinale (la quarta della sua storia). Al 36' la sblocca la magia di Schjelderup, ma nel recupero del primo tempo pareggia il n. 10 dell'Inghilterra. All'inizio della ripresa gol annullato a Heggem, poi a un quarto d'ora dal termine Ajer colpisce una traversa: si va ai supplementari, dove segna ancora Bellingham e firma la seconda doppietta consecutiva che fa sognare gli inglesi

Inghilterra in semifinale: Norvegia rimontata 2-1

Inghilterra in semifinale: Norvegia rimontata 2-1

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Haaland, contro l'Inghilterra la prima senza gol. I numeri

Solo 21 tocchi contro l'Inghilterra per Erling Braut Haaland, sostituito per la prima volta in questo Mondiale, nella sua prima partita senza gol

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Tutti gli MVP fin qui ai Mondiali

Gli MVP dei Mondiali partita per partita: secondo premio per Yamal

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