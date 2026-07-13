L'olandese è stato trovato privo di vita nella sua casa. Era stato escluso dai Mondiali a seguito di un'indagine per violenza sessuale ai danni di un adolescente, poi archiviata per mancanza di prove. Arbitrava in Eredivisie dal 2017 ed era stato arbitro Var agli Europei 2024 oltre che assistente della finale di Europa League dello stesso anno, vinta dall'Atalanta

L'arbitro olandese Rob Dieperink, 38 anni, è stato trovato morto nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai Mondiali, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente Var, a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale ai danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace-Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanza di prove, con il fischietto che aveva collaborato pienamente con le indagini. Dieperink arbitrava nell'Eredivisie dal 2017 ed era stato arbitro Var agli Europei del 2024 dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello stesso anno, vinta dall'Atalanta.