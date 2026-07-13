Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Morto a 38 anni l'arbitro Rob Dieperink: era stato escluso dai Mondiali

olanda
©IPA/Fotogramma

L'olandese è stato trovato privo di vita nella sua casa. Era stato escluso dai Mondiali a seguito di un'indagine per violenza sessuale ai danni di un adolescente, poi archiviata per mancanza di prove. Arbitrava in Eredivisie dal 2017 ed era stato arbitro Var agli Europei 2024 oltre che assistente della finale di Europa League dello stesso anno, vinta dall'Atalanta

L'arbitro olandese Rob Dieperink, 38 anni, è stato trovato morto nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai Mondiali, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente Var, a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale ai danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace-Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanza di prove, con il fischietto che aveva collaborato pienamente con le indagini. Dieperink arbitrava nell'Eredivisie dal 2017 ed era stato arbitro Var agli Europei del 2024 dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello stesso anno, vinta dall'Atalanta.

Il comunicato della Federcalcio olandese

Lo ha reso noto la Federcalcio olandese con un comunicato: "Abbiamo appreso con sgomento e profonda tristezza della scomparsa di Rob Dieperink. Con la scomparsa di Rob, il mondo del calcio perde un arbitro stimato con esperienza internazionale, ma soprattutto, perdiamo un ottimo collega. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che gli volevano bene. Auguriamo loro tanta forza e sostegno per affrontare questa grande perdita".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Mondiali: Altre Notizie

Mondiali 2026, le news di oggi LIVE

live Mondiali

I quarti di finale sono finiti e ora è il momento di pensare alle semifinali. La Francia sfiderà...

Accadde oggi: gol di Götze nato dalla bugia di Löw

un gol al giorno

La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026...

Mondiali 2026, le news di domenica 12 luglio

Mondiali

Con le vittorie di Inghilterra e Argentina si delinano le due semifinali del Mondiale 2026...

Svizzera, Embolo espulso per 'mistaken identity'

l'episodio

Episodio chiave al 72’ di Argentina-Svizzera. Fallo di Paredes su Embolo, con l'arbitro che...

Accadde oggi: Zidane abbatte il Brasile a testate

un gol al giorno

La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE