Mondiali 2026, le news di oggi LIVE

Oggi è il giorno della prima semifinale dei Mondiali 2026. A Dallas questa sera alle 21 si sfidano Francia e Spagna per un posto in finale. L'altra semifinale è in programma domani sera, mercoledì 15 luglio, tra Inghilterra e Argentina. Tutte le novità e gli aggiornamenti dai Mondiali
in evidenza
Mondiale 2026, tutto quello che devi sapere
- Il calendario delle semifinali
- Le probabili formazioni di Spagna-Francia
- Le probabili di Argentina-Inghilterra
- Definito il quadro delle semifinali: il tabellone
- Le semifinaliste sono le prime del ranking Fifa
- La possibile finale del Mondiale
- Chi vince il Mondiale secondo il supercomputer Opta
- Mondiali, il nuovo pallone per semifinali e finale
- La classifica dei marcatori
- Il rendimento dei 66 giocatori di Serie A
- Mondiali, tutti gli MVP
Le probabili formazioni di Inghilterra-Argentina
Seconda semifinale dei Mondiali 2026: ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'Albiceleste campione in carica non ha mai perso una semifinale. Chi passa affronterà nella finalissima la vincente tra Spagna e Francia. Kane e Bellingham contro Messi: le probabili formazioni della partita
Inghilterra-Argentina, le probabili formazioni della semifinale dei MondialiVai al contenuto
Francia-Spagna, Marianella: "Bleus favoriti"
Parigi blindata tra Festa della Bastiglia e Francia-Spagna
La capitale francese si prepara a una giornata eccezionale sul fronte della sicurezza. Martedì 14 luglio coincideranno infatti la Festa della Bastiglia, con la tradizionale parata militare, e la semifinale dei Mondiali tra Francia e Spagna. In caso di qualificazione dei Bleus alla finale sono attesi festeggiamenti in tutto il Paese: per questo le autorità hanno predisposto uno speciale piano di sicurezza, ribadendo che non ci sarà alcuna tolleranza per chi tenterà di creare disordini o danneggiare beni e spazi pubblici.
Gli arbitri di Inghilterra-Argentina
Sarà l'americano Ismail Elfath ad arbitrare la semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina, in programma domani (calcio di inizio alle ore 21 italiane) ad Atlanta. In campo con Elfath, due assistenti Usa, Corey Parker e Kyle Atkins, e un italiano, Maurizio Mariani, designato come quarto ufficiale. Un altro italiano, Daniele Bindoni, sarà la riserva degli assistenti.
Teotino: "Come sfiderei la Spagna se fossi Deschamps"
Francia-Spagna, l'arbitro della semifinale sarà Ivan Barton
La Fifa ha designato il salvadoregno Ivan Barton per arbitrare la prima semifinale dei Mondiali tra Francia e Spagna, in programma martedì 14 luglio a Dallas alle 21. Barton sarà affiancato dagli assistenti David Moran (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicaragua). Il quarto uomo è Glenn Nyberg e l'arbitro riserva Mahmod Beigi, entrambi svedesi. Già tre partite arbitrate in questo Mondiale per l'arbitro salvadoregno tra cui Turchia-Paraguay dove è stato protagonista della prima espulsione a un calciatore per essersi coperto la bocca con la mano mentre stava parlando (Almiron con Muldur)
Argentina-Inghilterra, una rivalità che va oltre il calcio
La semifinale del Mondiale 2026 riporta di fronte Argentina e Inghilterra, protagoniste di una delle più grandi rivalità della storia del calcio. Dalla sfida del 1966 con l'espulsione di Antonio Rattin alla "Mano de Dios" e al "Gol del Secolo" di Maradona nel 1986, passando per la guerra delle Falkland/Malvinas, il confronto tra Albiceleste e Tre Leoni è da decenni molto più di una semplice partita
Senegal, il medico della squadra era un ginecologo: "Ce ne siamo accorti tardi"
Il dottor Fedior era effettivamente un medico, ma non di quelli che ti aspetteresti al seguito di una nazionale di calcio. Per di più sul palcoscenico Mondiale. Il presidente federale: "Con noi da dieci anni, i giocatori non erano convinti di lui". Solo la punta dell'iceberg tra un Ct senza stipendio e il delivery nel ritiro causa assenza del cuoco
Il medico del Senegal era un ginecologo: 'I giocatori non erano convinti di lui'Vai al contenuto
Inghilterra-Argentina, i precedenti
Inghilterra e Argentina non si sfidano dal 2005, in un'amichevole tra nazionali. In quell'occasione sono stati gli inglesi a vincere per 3-2, e, più in generale, i Tre Leoni nelle ultime 5 partite contro l'Albiceleste hanno vinto in due occasioni, con due pareggi e una sconfitta a completare il quadro
La Spagna punta al record dell'Italia
Con la vittoria contro il Belgio, la striscia di risultati positivi della Spagna è arrivata a 36 partite. Vincendo anche contro la Francia, la squadra di De La Fuente pareggerebbe il record dell'Italia di Mancini
De la Fuente: "La miglior partita di Yamal deve ancora arrivare"
"Arrivare in semifinale in un Mondiale è difficilissimo. Tutti i rivali sono molto forti e, come squadra, anche noi siamo bravi. Il passaggio alla finale è apertissimo". Così il ct della Spagna, Luis De la Fuente, in vista della sfida con la Francia che vale l'accesso all'ultimo atto della Coppa del Mondo. In un'intervista alla Cadena Ser, l'allenatore ha definito la Nazionale dei Bleus "una delle candidate" al titolo, sottolineando che entrambe le squadre "sono migliorate" rispetto ai precedenti confronti e che la partita "non avrà nulla a che vedere con il passato". Parlando di Lamine Yamal, De la Fuente si è detto convinto che "la sua migliore partita in questo Mondiale deve ancora arrivare. E' tremendamente motivato, ha molta voglia, dobbiamo solo frenare un po' la sua ansia. Sta vivendo un naturale processo di crescita e maturazione", ha segnalato. Il tecnico ha poi elogiato il capitano Rodri, definendolo "un giocatore molto importante, il punto di riferimento di tutta la struttura della squadra e il migliore al mondo nel suo ruolo", pur ricordando il valore di centrocampisti come Pedri, Fabian Ruiz e Zubimendi. Quanto agli infortunati Nico Williams e Victor Munoz, De la Fuente ha assicurato che "sono in perfette condizioni", lasciando intendere che potrebbero trovare spazio contro la Francia.
Konaté risponde a Yamal: "Paura della Spagna? No, di nessuno"
Ibrahima Konaté risponde alle dichiarazioni di Lamine Yamal alla vigilia della semifinale mondiale tra Francia e Spagna: "Può dire quello che vuole. Noi ci prepareremo nel migliore dei modi e alla fine vedremo come andrà". Il difensore dei Bleus aggiunge: "Paura della Spagna? No, no, no. Non prestiamo attenzione a quello che si dice: dobbiamo restare umili e non cadere in questa trappola".
Yamal: "Il regalo di compleanno? Una vittoria e un viaggio a New York"
Lamine Yamal ha festeggiato i 19 anni nel ritiro della Spagna, alla vigilia della semifinale mondiale contro la Francia. L'attaccante del Barcellona ha chiarito le parole pronunciate nei giorni scorsi: "Mi era stato chiesto se avevo paura della Francia e io ho detto di no perché siamo la Spagna. So che Kounde mi ha difeso e lo ringrazio ma so come i media cavalcano queste cose". Nessuna tensione per il giovane spagnolo: "Non sento alcuna pressione, penso di aver fatto il meglio che potevo finora. Ho provato a sostenere i miei compagni di squadra più che potevo e questo mi fa stare bene". E ancora: "Ci sono molte cose più importanti nella vita che una partita di calcio. Quindi sono serenissimo". Yamal sogna già il titolo: "Se mi vedo campione del mondo con la Spagna? Perché no…". Poi il desiderio dopo aver compiuto 19 anni: "Ancora non ho ricevuto molti regali di compleanno perché non ho visto la mia famiglia ancora. Ma sapete qual è il regalo che vorrei". Ovvero, come spiegato poco dopo, una vittoria contro la Francia e un viaggio a New York.
Mondiali 2026, svelato "Trionda Final": sarà usato nelle semifinali e nelle finali. FOTO
Adidas ha presentato "Trionda Final", il pallone che sarà utilizzato nelle semifinali, nella finale per il terzo posto e nella finalissima del Mondiale. Rispetto alla versione 'basic', la colorazione è stata rivisitata con l'introduzione del nero e dell'oro, mentre il design è stato rinnovato per rendere omaggio alle città che hanno ospitato le partite della competizione
Mondiali, svelato il 'Trionda Final': il pallone delle semifinali e delle finali. FOTOVai al contenuto
Chi vince il Mondiale secondo il Supercomputer Opta
Le percentuali per le due semifinali, il pronostico della finalissima e chi vince il Mondiale: ecco cosa dice l'algoritmo di Opta in vista di Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina
Chi vincerà il Mondiale? Le percentuali Opta prima delle semifinaliVai al contenuto
Mondiale 2026, le semifinali rispecchiano il ranking Fifa: ma non è solo un caso...
Per la prima volta nella storia dei Mondiali, le quattro semifinaliste coincidono con le prime quattro nazionali del Ranking FIFA: Francia, Argentina, Spagna e Inghilterra. Ma non è solamente un caso... Durante il sorteggio la Fifa aveva infatti introdotto una novità regolamentare che garantiva alle prime quattro del ranking percorsi separati qualora avessero chiuso al primo posto i rispettivi gironi. Una scelta pensata per favorire una fase finale con le sfide di maggior prestigio, che si è concretizzata con le semifinali Francia-Spagna e Argentina-Inghilterra
Deschamps: "Mbappé è in missione, batterà tutti i record"
In conferenza stampa, Didier Deschamps ha elogiato il suo capitano Mbappé: "Kylian difende. Sa benissimo come fare. Magari non lo fa bene come altri, ma lui segna più gol. In realtà è in missione dal primo giorno, fin da quando è arrivato si allena benissimo, segna dalla prima partita e riesce a dare l'esempio a tutti. Riesce perfettamente anche nel suo ruolo di capitano. Kylian è rimasto lo stesso del 2018, era già molto forte, ma lui è sempre alla ricerca del miglioramento. Sicuramente batterà tutti i record. Fa parte di quel tipo di giocatori eccezionali. Ce ne sono pochi e sono felice che sia francese"
Francia-Spagna, i precedenti
Con la vittoria contro il Belgio, la striscia di risultati positivi della Spagna è arrivata a 36 partite. Vincendo anche contro la Francia, la squadra di De La Fuente pareggerebbe il record dell'Italia di Mancini
Le probabili di Spagna-Francia
Prima semifinale dei Mondiali 2026: a Dallas si sfidano Francia e Spagna. E' il remake della sfida di Euro 2024, quando in finale ci andarono gli spagnoli. Kylian Mbappé contro Lamine Yamal ma non solo, ecco le probabili formazioni della partita
Francia-Spagna, le probabili formazioni della semifinale dei MondialiVai al contenuto
Macron: "Minuto di silenzio prima di Francia-Spagna in ricordo delle vittime di Nizza"
Domani, il giorno della semifinale tra Francia e Spagna, sarà anche il decimo anniversario dell'attentato di Nizza del 14 luglio 2016. In ricordo delle vittime, verrà osservato un minuto di silenzio prima della partita: lo ha annunciato il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron sul suo profilo X. "Prima della partita Francia-Spagna, verrà osservato un minuto di silenzio in omaggio alle vittime dell'attentato di Nizza, a dieci anni di distanza dal 14 luglio 2016. Ringraziamo il Presidente della FIFA per aver accolto la richiesta della Francia e di tutti i francesi mobilitati. Non dimenticheremo mai"
Il calendario delle semifinali
Parte sinistra
- Francia - Spagna - martedì 14 luglio ore 21.00
Parte destra
- Inghilterra - Argentina - mercoledì 15 luglio ore 21.00