Mondiali 2026, le news di oggi LIVE

"Arrivare in semifinale in un Mondiale è difficilissimo. Tutti i rivali sono molto forti e, come squadra, anche noi siamo bravi. Il passaggio alla finale è apertissimo". Così il ct della Spagna, Luis De la Fuente, in vista della sfida con la Francia che vale l'accesso all'ultimo atto della Coppa del Mondo. In un'intervista alla Cadena Ser, l'allenatore ha definito la Nazionale dei Bleus "una delle candidate" al titolo, sottolineando che entrambe le squadre "sono migliorate" rispetto ai precedenti confronti e che la partita "non avrà nulla a che vedere con il passato". Parlando di Lamine Yamal, De la Fuente si è detto convinto che "la sua migliore partita in questo Mondiale deve ancora arrivare. E' tremendamente motivato, ha molta voglia, dobbiamo solo frenare un po' la sua ansia. Sta vivendo un naturale processo di crescita e maturazione", ha segnalato. Il tecnico ha poi elogiato il capitano Rodri, definendolo "un giocatore molto importante, il punto di riferimento di tutta la struttura della squadra e il migliore al mondo nel suo ruolo", pur ricordando il valore di centrocampisti come Pedri, Fabian Ruiz e Zubimendi. Quanto agli infortunati Nico Williams e Victor Munoz, De la Fuente ha assicurato che "sono in perfette condizioni", lasciando intendere che potrebbero trovare spazio contro la Francia.