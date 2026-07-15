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il reportage

Dove nasce il mito delle figurine: lo speciale rapporto tra la Panini e il Mondiale

Simone Dagani

Simone Dagani

Il reportage di Insider nella storica sede di Modena della Panini per scoprire come nasce e viene prodotta una collezione di figurine dedicata al Mondiale: dalla scelta delle immagini all'imbustamento di 11 milioni di pacchetti al giorno, passando per un Messi da 160mila dollari

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