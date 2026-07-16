 Serie A, quanto incassano i club dai Mondiali 2026: classifica e come funziona | Sky Sport
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Serie A, i ricavi dai Mondiali 2026: Milan al top, Atalanta e Inter sul podio

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Secondo l'analisi di Calcio e Finanza, i club di Serie A incasseranno 14 milioni di dollari dal Fifa Club Benefits Programme, l'intesa tra Fifa ed European Football Clubs che consente a ogni società di percepire circa 5.000 dollari al giorno per ciascun giocatore impegnato ai Mondiali. In testa c'è il Milan, ma i giocatori che porteranno in dote di più ai club sono Lautaro Martinez e Nico Paz

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