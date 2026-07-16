Serie A, i ricavi dai Mondiali 2026: Milan al top, Atalanta e Inter sul podio
Secondo l'analisi di Calcio e Finanza, i club di Serie A incasseranno 14 milioni di dollari dal Fifa Club Benefits Programme, l'intesa tra Fifa ed European Football Clubs che consente a ogni società di percepire circa 5.000 dollari al giorno per ciascun giocatore impegnato ai Mondiali. In testa c'è il Milan, ma i giocatori che porteranno in dote di più ai club sono Lautaro Martinez e Nico Paz
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- Si tratta di un'intesa tra Fifa e l'European Football Clubs che consente ai club di percepire circa 5.000 dollari al giorno per ciascun giocatore impegnato ai Mondiali. Complessivamente sono stati stanziati dalla Fifa circa 355 milioni di dollari
- Secondo l'analisi di Calcio e Finanza, i club di Serie A incasseranno 13.925.000 dollari, con Milan, Inter e Atalanta sul "podio". Di seguito il dettaglio squadra per squadra
- Numero calciatori: 10
- Giorni ai Mondiali: 463
- Incasso: 2.315.000 $
- Numero calciatori: 8
- Giorni ai Mondiali: 319
- Incasso: 1.595.000 $
- Numero calciatori: 7
- Giorni ai Mondiali: 310
- Incasso: 1.550.000 $
- Numero calciatori: 6
- Giorni ai Mondiali: 243
- Incasso: 1.215.000 $
- Numero calciatori: 5
- Giorni ai Mondiali: 215
- Incasso: 1.075.000 $
- Numero calciatori: 5
- Giorni ai Mondiali: 211
- Incasso: 1.055.000 $
- Numero calciatori: 4
- Giorni ai Mondiali: 156
- Incasso: 780.000 $
- Numero calciatori: 4
- Giorni ai Mondiali: 171
- Incasso: 855.000 $
- Numero calciatori: 3
- Giorni ai Mondiali: 136
- Incasso: 680.000 $
- Numero calciatori: 3
- Giorni ai Mondiali: 121
- Incasso: 605.000 $
- Numero calciatori: 3
- Giorni ai Mondiali: 112
- Incasso: 560.000 $
- Numero calciatori: 2
- Giorni ai Mondiali: 92
- Incasso: 460.000 $
- Numero calciatori: 2
- Giorni ai Mondiali: 78
- Incasso: 390.000 $
- Numero calciatori: 1
- Giorni ai Mondiali: 45
- Incasso: 225.000 $
- Lautaro Martinez (Inter) 285.000 $
- Nico Paz (Como) 285.000 $
- Manu Kone (Roma) 280.000 $
- Mike Maignan (Milan) 280.000 $
- Adrien Rabiot (Milan) 280.000 $
- Markus Thuram (Inter) 280.000 $
- Manuel Akanji (Inter) 245.000 $
- Remo Freuler (Bologna) 245.000 $
- Torbjorn Heggem (Bologna) 245.000 $
- Ardon Jashari (Milan) 245.000 $
- Leo Ostigard (Genoa) 245.000 $
- Marcus Pedersen (Torino) 245.000 $
- Kristian Thorstvedt (Sassuolo) 245.000 $
- Numero calciatori: 1
- Giorni ai Mondiali: 40
- Incasso: 200.000 $
- Numero calciatori: 1
- Giorni ai Mondiali: 40
- Incasso: 200.000 $
- Numero calciatori: 1
- Giorni ai Mondiali: 33
- Incasso: 165.000 $
- Lautaro Martinez (Inter) 285.000 $
- Nico Paz (Como) 285.000 $
- Manu Kone (Roma) 280.000 $
- Mike Maignan (Milan) 280.000 $
- Adrien Rabiot (Milan) 280.000 $
- Markus Thuram (Inter) 280.000 $
- Manuel Akanji (Inter) 245.000 $
- Remo Freuler (Bologna) 245.000 $
- Torbjorn Heggem (Bologna) 245.000 $
- Ardon Jashari (Milan) 245.000 $
- Leo Ostigard (Genoa) 245.000 $
- Marcus Pedersen (Torino) 245.000 $
- Kristian Thorstvedt (Sassuolo) 245.000 $