Francia-Inghilterra, formazioni ufficiali e risultato LIVE della finale per il 3° posto

Harry Kane ha segnato sei gol ai Mondiali 2026: nessun giocatore dell'Inghilterra ha fatto meglio in una singola edizione (sei anche Gary Lineker nel 1986, Kane nel 2018 e Jude Bellingham nel 2026). Nella semifinale contro l'Argentina, l'attaccante dei Tre Leoni non ha effettuato alcun tocco nell'area avversaria solo per la terza volta in una partita di una grande competizione, dopo Euro 2016 contro la Russia e la finale di Euro 2020 contro l'Italia