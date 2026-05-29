Quarto confronto ai Mondiali tra Francia e Inghilterra; i Tre Leoni hanno vinto i primi due (2-0 nel 1966, 3-1 nel 1982), mentre i Bleus hanno avuto la meglio (2-1) nella sfida più recente, ovvero nei quarti di finale del 2022
Francia-Inghilterra, formazioni ufficiali e risultato LIVE della finale per il 3° posto
Si gioca alle 23 a Miami la finale per il terzo posto ai Mondiali. All'ultima partita da Ct della Francia, Deschamps lancia Doué e Cherki con Olise alle spalle di Mbappé. Novità anche in mezzo e in difesa dove si rivede Theo Hernandez. Tuchel risparmia dall'inizio Kane e Bellingham: giocano Toney ed Eze, dentro anche Saka e Rashford con Rogers sulla trequarti
FORMAZIONI UFFICIALI
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Konaté, Lacroix, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Rabiot; Olise, Cherki, Doué; Mbappé. CT Deschamps
INGHILTERRA (4-1-4-1): Pickford; Quansah, Konsa, Guehi, Spence; Rice; Saka, Eze, Rogers, Rashford; Toney. CT Tuchel
La formazione della Francia
Qualche ritocco per Deschamps ma il centravanti resta Mbappé, capocannoniere del Mondiale (insieme a Messi) con Doué, Olise e Cherki a sostegno. La novità in mezzo accanto a Rabiot è Zaire-Emery (e non Kanté), rinnovata completamente la difesa davanti a Maignan: ecco Gusto, Konaté, Lacroix e Theo Hernandez
La formazione dell'Inghilterra
Rotazioni per Tuchel a partire dai big: panchina iniziale per Kane e Bellingham. Il centravanti è Toney rifornito da Saka, Eze, Rogers e Rashford con Rice unico centrocampista. Rispetto alla sconfitta con l'Argentina si cambia anche in difesa: dentro Quansah e Konsa al posto di James e Stones
Aspettando la finalissima tra Spagna e Argentina, il penultimo appuntamento del Mondiale vale il terzo posto finale. Se lo contendono Francia e Inghilterra, le due deluse delle semifinali, che a Miami concludono il loro torneo dopo le sconfitte nel turno precedente. Ultima da Ct della Francia per Deschamps, c'è anche la sfida tra Mbappé e Kane per il titolo di capocannoniere
Francia eliminata dalla Spagna
Si è fermato in semifinale il cammino dei Bleus di Deschamps
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Inghilterra rimontata dall'Argentina
Illusa dal vantaggio di Gordon, la squadra di Tuchel incassa due gol nel finale che costano la sconfitta in semifinale
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L'Inghilterra ha conquistato soltanto un successo nelle ultime nove partite (2 pareggi, 6 sconfitte) giocate contro la Francia: 2-0 in una gara amichevole del novembre 2015. I Tre Leoni non vincono da quattro incontri ufficiali (2 pareggi, 2 sconfitte), ovvero dal 3-1 rifilato ai Bleus nella Coppa del Mondo del 1982
Tutte le finali per il terzo posto della Coppa del Mondo sono state vinte senza ricorrere alla lotteria dei calci di rigore; inoltre, soltanto in Francia-Belgio (4-2) del 1986 si è dovuti andare ai tempi supplementari
La Francia parteciperà alla finale per il terzo posto della Coppa del Mondo per la quarta volta nella sua storia; solo la Germania ne conta di più (cinque). I Bleus hanno vinto in due delle tre occasioni precedenti, battendo la Germania per 6-3 nel 1958 e il Belgio per 4-2 nel 1986, mentre hanno perso per 2-3 contro la Polonia nel 1982
L'Inghilterra ha partecipato a due finali per il terzo posto della Coppa del Mondo, perdendole entrambe: 2-1 contro l'Italia nel 1990 e 2-0 contro il Belgio nel 2018; l'unica squadra ad averne perse più di due è l'Uruguay (tre)
Gli 0.31 xG della Francia contro la Spagna in semifinale rappresentano il dato più basso registrato in una partita della Coppa del Mondo (dal 1966). I Bleus potrebbero restare a secco di gol in due partite di fila dello stesso torneo solo per la terza volta, dopo quelle del 1930, il 2002 (tre) e il 2010
L'Inghilterra ha avuto soltanto il 12% di possesso palla nei 30 minuti in cui conduceva per 1-0 contro l'Argentina nella semifinale della Coppa del Mondo: si tratta della percentuale più bassa mai registrata da una squadra, in vantaggio per almeno 10 minuti, in una sfida dei Mondiali negli ultimi 60 anni
Per Didier Deschamps sarà la 187^ e ultima partita da Ct della Francia; sono 121 finora le vittorie all'attivo (35 pareggi, 30 sconfitte), ovvero più di qualsiasi altro allenatore dei Bleus. Contro la Spagna in semifinale, l'allenatore dei francesi ha raggiunto la soglia delle 26 gare ai Mondiali: il numero più alto per un Ct, mentre solo Tele Santana (80% - 8/10) e Lionel Scaloni (79% - 11/14) vantano una percentuale di successi migliore della sua (76.9% - 20/26) - minimo 10 partite disputate
Harry Kane ha segnato sei gol ai Mondiali 2026: nessun giocatore dell'Inghilterra ha fatto meglio in una singola edizione (sei anche Gary Lineker nel 1986, Kane nel 2018 e Jude Bellingham nel 2026). Nella semifinale contro l'Argentina, l'attaccante dei Tre Leoni non ha effettuato alcun tocco nell'area avversaria solo per la terza volta in una partita di una grande competizione, dopo Euro 2016 contro la Russia e la finale di Euro 2020 contro l'Italia
Michael Olise è il miglior assistman della Coppa del Mondo 2026 - cinque, tutti su azione - ed è secondo per expected assist (2.46) dietro a Lionel Messi (4.12). Dal 1966, solo Pelé ha fornito più passaggi vincenti di lui in una singola edizione del torneo (sei nel 1970), mentre nessun giocatore ne ha mai contati sei su azione
Anthony Gordon ha partecipato a quattro gol (una rete, tre assist) nelle ultime quattro partite disputate ai Mondiali, segnando o fornendo un assist ogni 66 minuti nel parziale