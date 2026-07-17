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diario mondiale

Mai di mercoledì: c'è una statistica che fa tremare l'Argentina

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino

In ogni finale degli ultimi 20 anni - sia ai Mondiali sia agli Europei - a vincere è sempre stata la squadra che poteva approfittare di un giorno di riposo in più. E Messi e compagni, in questa Coppa del Mondo, sono stati spesso costretti agli straordinari. Con un'unica eccezione: proprio la Spagna, nel 2010

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